SAMEEP avanza en Sáenz Peña con obras cloacales que duplicarán la capacidad del sistema

Sáenz Peña. Con el objetivo de mejorar el sistema de efluentes en Presidencia Roque Sáenz Peña, Sameep continúa con los trabajos de reinserción de caños cloacales y proyecta la instalación de nuevas bombas que duplicarán el caudal actual, beneficiando a usuarios de distintos barrios y del casco céntrico de la ciudad.

En rueda de prensa, el presidente del organismo, Ing. Nicolás Diez, acompañado por el gerente general, Ing. Edgardo Altamirano, y el coordinador de zona II, Ing. José Martín, destacó que las tareas se ejecutan con recursos propios y personal de la empresa, con la colaboración de la Municipalidad de Sáenz Peña, a cargo del intendente Bruno Cipolini.

Diez explicó que “los trabajos tienen como propósito solucionar problemas históricos y muy demandados por los saenzpeñenses. Incluyen reinserción de caños por calle 19, reparaciones en distintos sectores e instalación de nuevas bombas en el colector principal”.

Las dos bombas de 500 m³/h cada una permitirán duplicar la capacidad de las actuales y optimizar el funcionamiento de los 7 pozos cloacales existentes en la ciudad.

A su vez, el Ing. Martín remarcó que “la intención es continuar con múltiples intervenciones en toda la provincia, atendiendo reclamos e inconvenientes, mejorando la prestación con nuevas conexiones y reemplazo de cañerías que ya cumplieron su ciclo”.

Finalmente, las autoridades subrayaron que estas acciones forman parte de la decisión política de Sameep de brindar respuestas concretas, mejorar la calidad de vida de los vecinos y contribuir al cuidado del ambiente en Sáenz Peña.

