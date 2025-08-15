Se concretó la audiencia por residuos cloacales junto al l juez Rodolfo Lineras

Sáenz Peña. Tras la medida cautelar presentada el pasado 14 de julio de 2025, donde vecinos del casco céntrico de la ciudad manifestaron el reclamo por las aguas servidas que continuamente recorren gran parte de arterias céntricas, los amparistas presentaron el reclamo en la Cámara Primera en lo Criminal de esta ciudad, a cargo del juez Rodolfo Lineras.

Dando cuenta de los trabajos que se vienen realizando por parte de la empresa Sameep, desde la presentación del amparo hace exactamente un mes, es que ni bien comenzada la primera audiencia el mismo juez Lineras remarco la «acción por parte de la empresa provincial sobre poder dar una solución al reclamo, y sobre todo a un problema de años», destacó el magistrado.

Por su parte, los abogados que representaron a la empresa Sameep, reconocieron en cierta manera la falta de trabajos a la altura del crecimiento de una ciudad como lo es Sáenz Peña. Dejando también en claro, que desde la ciudad se tendrían que haber controlado más algunos sectores como ser «comercios que descartaban todo material de desecho a las redes cloacales», indicaron.

En tanto que, desde el municipio de esta ciudad, el representante legal Julio García, sostuvo que desde la gestión del actual intendente Bruno Cipolini, desde la subsecretaria de Bromatología creada hace casi seis años, los controles a comercios de la ciudad se dan constantemente. Se informó que muchas veces en algunos comercios del rubro gastronómicos, se veía como se vertían los líquidos de desperdicios a las calles o a las cloacas. Algo que con los controles fue cambiando, y se da otro enfoque a toda esa cuestión que «también incidió en su momento por un supuesto taponamiento en las redes cloacales», manifestó García.

Por su parte, los amparistas, Oscar Olivieri y Pablo Madzarevich, que participaron en la audiencia, escucharon a cada una de las partes, quienes sugirieron una solución permanente, si bien también destacaron la leve mejora en los últimos días respecto de los líquidos cloacales en la vía pública.

