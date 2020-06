Se esperan los resultados de más de 100 hisopados hechos en Sauzalito

Sauzalito. Un equipo de profesionales, viajó hasta la localidad para realizar hisopados a personal policial y de salud que mantuvieron contacto estrecho con casos confirmados en la zona de El Impenetrable. Los resultados estarán el lunes.

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Emergencias Médicas junto a tres profesionales, llegó hasta El Sauzalito, donde realizaron 101 hisopados a personal policial y de salud que habían tenía contacto estrecho con casos confirmados en la zona del Impenetrable Chaqueño a fin contar con un diagnóstico certero. “Para el lunes tendremos los resultados, aunque pudimos detectar personas con signos compatibles con la enfermedad”, afirmó el director Nicolás Ivancovich.

En simultáneo se reforzaron conocimientos junto las médicas, médicos y profesionales de la salud sobre usos de protección personal y protocolos de bioseguridad, para continuar implementando las normas que permitan evitar la propagación del virus. “Vinimos hasta la punta más distante de la capital, para mostrar que el Ministerio de Salud Pública está presente e hicimos un buen estudio de caso para bloquear el foco y que el virus no se propague”, explicó.

Además el director de Emergencias Médicas apeló una vez más a la responsabilidad civil y ciudadana de cumplir con todas las normas de aislamiento y bioseguridad para preservar su salud y la del resto de la población. “Una conducta irresponsable puede poner en riesgo la salud de toda una comunidad”, aseguró Ivancovich.

El médico ratificó la importancia de las medidas de protección personal, que deben estar incorporadas a la rutina diaria para evitar contagios. Estas son el lavado de manos, la higiene personal, conservar el distanciamiento social, no ir a lugares donde se aglomere gente y el uso obligatorio de barbijos o tapabocas. “Una medida no reemplaza a la otra, todas se complementan para que este virus no se siga propagando”, sostuvo.