Se presentó la Copa 114° Aniversario de Fútbol de Presidencia Roque Sáenz Peña

Sáenz Peña. En la sede de la Liga de Fútbol se realizó la conferencia de prensa para anunciar una nueva edición de la Copa 114° Aniversario de Fútbol de Presidencia Roque Sáenz Peña, uno de los eventos deportivos más tradicionales de la ciudad, que forma parte del calendario de actividades por el aniversario local.

El anuncio fue encabezado por Germán Rearte, Secretario de Desarrollo Humano y Deportes, acompañado por el presidente de la Liga Néstor Salto y demás autoridades.

Durante la presentación, se destacó la importancia que fue adquiriendo la Copa a lo largo de los años, consolidándose como uno de los principales atractivos deportivos de la ciudad y un evento muy esperado por los vecinos. Además, se remarcó que la competencia forma parte central de los festejos por el aniversario de Sáenz Peña, con una gran convocatoria en cada edición.

En cuanto a la organización del torneo, se informó que la Copa dará inicio el martes 10, con partidos que se disputarán los días martes y jueves, en horario nocturno, a partir de las 21:15 / 21:30 horas. Las sedes serán las canchas de Sportivo, Belgrano, Unión y Aprendices Chaqueños.

El certamen contará con la participación de 12 equipos de la ciudad: Belgrano, Deportivo Unión, San Lorenzo, Arsenal, Sportivo, Aprendices Chaqueños, Estrella del Norte, Canallita y otros clubes afiliados a la Liga local. La competencia se disputará por zonas, clasificando los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo.

Respecto al valor de las entradas, se estableció un costo de $4.000 para la fase regular y $5.000 para las instancias de semifinal y final. Además, se mantiene el esquema de apoyo a los clubes, donde el Municipio cubre los costos de arbitraje y seguridad, y lo recaudado por entradas se reparte entre los equipos que disputan cada jornada.

Finalmente, las autoridades señalaron que la Copa 114° Aniversario será la edición con mayor cantidad de equipos participantes en su historia y que, si las condiciones climáticas lo permiten, la final está prevista para el 1° de mayo, cerrando el torneo dentro de los festejos aniversario de la ciudad.

Compartir