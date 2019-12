Se realiza la extraordinaria y no está garantizado la aprobación de leyes

Resistencia. Este miércoles a las 10 de la mañana se realizará la sesión extraordinaria para tratar el paquete de leyes enviado por Capitanich, con la emergencia económica y la ley de Ministerios como foco.

Además, el temario también abarcará los siguientes puntos: proyectos Nº 4911/19 que propicia la sanción de la Ley de Ministerios; 3963/19 Proyecto de ley de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020; 4912/19 que propicia la creación y convocatoria al Congreso Pedagógico Provincial “La Educación del Siglo XXI”; 4898/19 por el cual se propone la prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la declaración de Emergencia Económica y Financiera de la provincia.

Luego se abordará el proyecto 4917/19 que declara el estado de emergencia económica, financiera, sanitaria, alimentaria y social en todo el Chaco y el 3972/19 por el cual se propicia la condonación de las deudas a productores agropecuarios instrumentadas en convenios anteriores al 32 de agosto de 2019 con el Poder Ejecutivo en forma directa o a través de fideicomisos públicos.

Justamente el proyecto de emergencia económica, financiera, sanitaria, alimentaria y social es el que más polémica generó, sobre todo en dos puntos: el primero, en lo que respecta a facultades del Ejecutivo para disponer sobre contratos del sector público, ya sea revocación o rescisión o trasladar el personal el sector privado; y el segundo, en materia de deuda y toma de crédito.

Sobre el primer punto, la idea del Gobierno es disponer la rescisión, revocación y/o resolución de los contratos celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2019.

En ese sentido, también quieren avanzar en un censo de personal para evaluar la situación de cada empleado en cada organismo del estado provincial.

Finalmente, se establece el congelamiento de vacantes por un plazo de 10 años pudiendo establecer un sistema de reclutamiento interno para la cobertura de cargos en organismos que lo requiera. Por ello, quedaría “prohibida la contratación de personal cualquiera fuera la modalidad y el objeto de la misma”.

Por su parte, respecto a las obligaciones crediticias del estado, el proyecto propone una consolidación de deudas que podrán cancelarse mediante la suscripción de bonos provinciales a 10 años como plazo máximo.

La consolidación de las deudas podrá ser de hasta $ 5.000.000.000. A ese bono, se suma la autorización al Ejecutivo de tomar crédito público por un monto que no podrá exceder el 10% del presupuesto anual.

¿El objetivo? “Garantizar adecuadas condiciones de gobernabilidad, mantenimiento de la paz social y el desarrollo económico, social y productivo de la Provincia”, según está plasmado en el proyecto.

La oposición dará quórum pero no acompañará la ley de Emergencia

Así lo anticipó el diputado radical Livio Gutiérrez. El legislador criticó que la Emergencia prevea crear un bono a 10 años para cancelar deuda con proveedores, consideró que no es el medio para revisar los pases a planta y que no pueden aprobar un endeudamiento sobre un presupuesto aún no aprobado. Admitió la posibilidad de apoyar la ley de Ministerios y pedirán la condonación de deuda a .productores.

Sager confía en aprobar el paquete de leyes de Capitanich

El presidente de la Legislatura chaqueña, Hugo Sager, reveló que en el temario de la sesión extraordinaria de este miércoles está previsto el tratamiento de la ley de Ministerios, del Presupuesto 2020, la prórroga de la ley de Emergencia Económica, la ley de Emergencia Económica, Financiera, Sanitaria y Social y una condonación de deudas a productores agropecuarias.

Pedrini pide terminar las divisiones y los ataques

El presidente del Bloque Justicialista y del interbloque “Frente Chaqueño”, Juan Manuel Pedrini, convocó a la oposición política a dialogar para sellar acuerdos y consensos en el marco del debate del proyecto de la denominada Ley de Emergencia. “Tenemos que salir con acuerdos y con consenso. Esta división lo único que hace es perjudicar al pueblo del Chaco”, destacó.