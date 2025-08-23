Se realizó una nueva edición de la Expo Carreras y Oficios organizada por la Dirección de la Juventud

Sáenz Peña. Los alumnos de los últimos años de colegios secundarios de la ciudad, pudieron conocer las distintas propuestas de las instituciones universitarias, terciarias, de formación y oficios de la ciudad.

El evento se desarrolló durante todo el día jueves en el Centro Cultural Municipal, organizado por la Dirección de la Juventud de manera conjunta con la Regional Educativa IV «A».

La propuesta sirvió para que los alumnos de los últimos años del nivel secundario puedan acceder de manera simultánea a las distintas propuestas académicas que ofrecen las instituciones terciarias, de grado y de formación profesional. Los alumnos recorrieron los stands, escucharon las propuestas y consultaron sobre las distintas alternativas que ofrece cada institución de acuerdo a sus intereses.

En esta edición de la Expo se contó con la participación de 18 instituciones educativas de nivel terciario, universitario, formación profesional y de oficios, y de las fuerzas de seguridad.

