23 agosto, 2025

Opción de Noticias

El portal de periodismo de Sáenz Peña, Chaco

Se realizó una nueva edición de la Expo Carreras y Oficios organizada por la Dirección de la Juventud

1 min de lectura

Sáenz Peña. Los alumnos de los últimos años de colegios secundarios de la ciudad, pudieron conocer las distintas propuestas de las instituciones universitarias, terciarias, de formación y oficios de la ciudad.

El evento se desarrolló durante todo el día jueves  en el Centro  Cultural Municipal,  organizado por la Dirección de la Juventud  de manera conjunta con la Regional Educativa IV «A».

La propuesta sirvió para que los alumnos de los últimos años del nivel secundario puedan acceder de manera simultánea a las distintas propuestas académicas que ofrecen las instituciones terciarias, de grado y de formación profesional. Los alumnos recorrieron los stands, escucharon las propuestas y consultaron sobre las distintas alternativas que ofrece cada institución de acuerdo a sus intereses.

En esta edición de la Expo se contó con la participación de 18 instituciones educativas de nivel terciario, universitario, formación profesional  y de oficios, y de las fuerzas de seguridad.

Compartir

Te pueden interesar

6 min de lectura

Tormenta en el Gobierno Mileista por las coimas en la ANDIS: qué pasará con las pensiones

1 min de lectura

Se realizó una nueva edición de la Expo Carreras y Oficios organizada por la Dirección de la Juventud

2 min de lectura

La candidatura testimonial, según Coqui «es culpa de Zdero»

2 min de lectura

LLA acusa al Colegio Médico y habla de «nidos de corrupción» en Chaco