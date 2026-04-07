Se reconfigura el Gabinete de Zdero, y se suma Peche como ministro

Resistencia. La necesidad de ir corrigiendo la llegada política de funcionarios, con mayor cercanía a la gente y pensando en recuperar territorialidad, algo reclamado por el propio gobernador desde el inicio, motivan rotaciones e incorporaciones.

El gobernador Leandro Zdero avanza con una reconfiguración de su gabinete y suma a Carim Peche al equipo. El exdiputado provincial aparece como una de las incorporaciones más importantes de las últimas horas. Según trascendió, asumiría en los próximos días como ministro de Gobierno, un cargo que hasta ahora ninguno de los que lo ocuparon supieron transformarlo en el brazo político de respuesta rápida del Gobierno.

Según se conoció los cambios en el gabinete de Leandro Zdero en el ejecutivo Provincial implican Carim Peche Ministro de Gobierno (reemplaza a Julio Ferro), Julio Ferro rotaría a la Secretaría General de la Gobernación (reemplaza a Carolina Meiriño), y Carolina Meiriño pasaría a ser Coordinadora de Gabinete (reemplaza a Livio Gutiérrez).

Estos movimientos reorganizan el gabinete chaqueño y fortalecen la coordinación interna del gobierno. Además, Livio Gutiérrez dejará su cargo para asumir como Presidente del Nuevo Banco del Chaco cerrando la serie de cambios estratégicos en la gestión provincial.