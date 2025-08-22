Se sortearon 26 viviendas y anunció cambios en el sistema de adjudicación

Sáenz Peña. En un emotivo acto realizado en el Centro Cultural Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) llevó adelante el sorteo de 26 viviendas correspondientes al barrio Santa Rita, consolidando el compromiso del gobierno provincial de garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias chaqueñas.

La actividad contó con la presencia del presidente del Ipduv, Fernando Berecoechea, los vocales Diego Gutiérrez y Daniel Monti, funcionarios municipales y concejales, quienes acompañaron a los vecinos en este momento tan esperado.

Durante la jornada, se destacó que las obras en el barrio Santa Rita se encuentran en etapa avanzada y que las viviendas serán entregadas en las próximas semanas. El sorteo se realizó bajo un sistema de segmentación por categorías, contemplando diversas situaciones familiares, entre ellas personas con discapacidad, en un proceso transparente e inclusivo.

«El Estado debe estar presente, acompañando a cada familia para poder llegar a cumplir el sueño de la casa propia, y eso es lo que están haciendo», expresó Berecoechea.

El titular del Ipduv recordó que al asumir la gestión se encontraron con una situación crítica: «Nos encontramos en una situación muy crítica en lo financiero y en lo económico, pero también con obras de viviendas paralizadas en toda la provincia. Con recursos propios estamos terminando los trabajos y entregando las casas».

Además, remarcó la importancia de administrar con inteligencia los recursos disponibles: «Tenemos poca plata, pero debemos ser lo suficientemente inteligentes para saber usar los pocos recursos que tenemos para resolver los problemas. Y en una situación de crisis, como lo dice siempre el gobernador, los pocos recursos que tenemos, tenemos que saberlos utilizar de manera inteligente. Y eso es lo que hemos hecho».

Berecoechea también informó que ya se han entregado 36 viviendas en el barrio Santa Rita y 32 departamentos que habían estado abandonados: «Treinta y seis familias ya son propietarias de su casa, que hemos terminado y dotado de infraestructura básica. Treinta y dos familias más recibieron departamentos que alguna vez estuvieron abandonados. Lo hemos terminado con mucho esfuerzo, y ese esfuerzo no es solo del gobierno, sino de todos los chaqueños que confían en nosotros pagando la cuenta de su vivienda».

Sobre los cupos

En respuesta a una demanda histórica, el presidente del Ipduv anunció la aplicación del reglamento de adjudicación: «Una de las demandas más recurrentes que hemos recibido es de familias que llevan más de 25 años inscriptas sin haber sido adjudicadas. Tienen razón. Por eso, hemos decidido segmentar el padrón de demanda en función de la antigüedad de inscripción, y garantizar que en cada sorteo haya un grupo de viviendas destinado a esas familias que esperan desde hace años».

Finalmente, Berecoechea reafirmó el compromiso del gobierno provincial: «Hoy sorteamos 26 viviendas más del barrio Santa Rita, y el compromiso del gobernador es no solamente entregar estas viviendas, sino terminar todas las que están paralizadas al día».

