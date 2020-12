Se terminó el enamoramiento entre UCR y Pro: Duro cruce a Obeid

Resistencia. Luego de la sesión polémica sesión en la que se aprobó el juicio por jurados en Chaco, el Comité Provincial de la UCR emitió un comunicado en el que apuntan contra el legislador del PRO, Luis Obeid.

Obeid fue el único opositor que votó a favor de la iniciativa presentada justamente por el Ejecutivo provincial, que además fue muy criticada por la UCR afirmando que no tenía el visto bueno de los colegios de abogados de toda la provincia. En ese marco, los diputados radicales se levantaron de sus bancas para no dar quórum, pero lejos de seguir con la actitud de sus «aliados», Obeid no solo se quedó sino que apoyó el proyecto.

En ese contexto, el radicalismo parece haberle puesto punto final a la alianza electoral en Chaco. En un contundente comunicado, el Comité Provincial de la UCR afirma que “el legislador del PRO obedece y actúa en consecuencia a lo que le solicita el Gobierno Provincial, brindándole el quorum y su voto constante, como lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados de la provincia, donde se trató el Proyecto de Ley 1463/20 que implementa los juicios civiles y comerciales sin debate a libro cerrado donde se votó sin poder ni siquiera fundar el tema”.

En ese sentido, remitieron el escrito a la conducción nacional de los tres partidos que conforman la alianza, al presidente de Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo; a Patricia Burlich, presidente del partido Propuesta Republicana (PRO); y al presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, con el objetivo de que se “defina institucionalmente esta situación y para que tomen conocimiento de los sucesivos comportamientos del representante y referente del PRO”.

Los conflictos entre Obeid y el radicalismo vienen de larga data. Incluso durante el perído anterior (2015-2019), el referente del PRO en Chaco ya había votado el Presupuesto 2018 y un pedido de endeudamiento del gobernador Domingo Peppo, algo que también le valió las críticas de gran parte del radicalismo.

En el 2019 se mantuvo la alianza electoral y se respetó el mandato nacional por lo que la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, más otros partidos, conformaron el Frente Chaco Somos Todos, réplica provincial de Juntos por el Cambio. De esta manera, Obeid volvió a integrar la lista opositora y pudo renovar la banca por otros cuatro años. El interbloque Chaco Somos Todos casi no existió, sino que la UCR se abroqueló en sus representantes.

En este año de pandemia los desencuentros continuaron. Más de una vez el radicalismo se quejó porque el gobierno provincial no consultaba a la oposición, a pesar que Obeid conformó desde un primer momento el Comité de Emergencia Sanitaria y Social creado por el Poder Ejecutivo.

En julio pasado, en una nota difundida en los medios de comunicación, el jefe del bloque UCR, Carim Peche, explicaba la dificultad con la que cuentan para marcar la agenda legislativa siendo que son 10 diputados opositores contra 22 oficialistas. La UCR cuenta con 10 diputados, por lo que Peche ya en ese entonces no lo contaba a Obeid como «opositor».

“Siempre le vota todo al oficialismo”, ya se quejaban desde adentro del centenario partido contra el del PRO. “Obeid coquetea; si viene, viene”, decían.

A continuación, el comunicado completo firmado por el presidente del Comité Provincial de la UCR, Livio Gutiérrez, y por el secretario general del partido, Hugo Cabral:

Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, queremos expresar nuestro rechazo ante los últimos hechos ocurridos en el recinto legislativo, que se suman a consecutivas acciones de inconducta por parte del Legislador, el Dr. Luis El Halli Obeid durante todo este periodo legislativo.

Los Radicales del Chaco no podemos ser parte de una Alianza Electoral, de Juntos por el Cambio, ya que el legislador del PRO, obedece y actúa en consecuencia a lo que le solicita el Gobierno Provincial, brindándole el quorum y su voto constante, como lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados de la provincia, donde se trató el Proyecto de Ley 1463/20 que implementa los juicios civiles y comerciales sin debate a libro cerrado donde se votó sin poder ni siquiera fundar el tema. Remitimos con la presente a nuestro presidente de Comité Nacional, Alfredo Cornejo, a la Sra. Patricia Burlich presidente del partido Propuesta Republicana (PRO) y al presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, para que defina institucionalmente esta situación y para que tomen conocimiento de los sucesivos comportamientos del representante y referente del PRO, enviaremos material periodístico y fílmico para corroborar lo expresado en este comunicado.

No vamos a ser cómplices de éste gobierno, que una vez más han demostrado que con autoritarismo y violencia aprueban leyes totalmente inconstitucionales, sin debate con los actores institucionales y actores del servicio de justicia, definiendo así el destino de los Chaqueños con total impunidad violando normas de fondo como el código civil y comercial.