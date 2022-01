Seguros para autos: el costo en Argentina, una preocupación de muchos

Buenos Aires. El costo de mantenimiento de un vehículo incluye los seguros para autos como uno de los gastos más importantes. Según explican los vendedores de los concesionarios, cada vez que un cliente va a preguntar por una unidad, ya sea 0 Km o usada, la consulta clave es cuánto saldrá por mes la patente y cuánto cotizan los seguros para autos.

Mantener un vehículo en la Argentina se ha vuelvo un problema para muchas familias, ya que los gastos básicos como patente, services y seguros para autos suman un abultado costo mensual, a los cuales deben agregarse combustible, cochera y lavado, entre otros.

Es importante tener en cuenta que los gastos dependerán del tipo de vehículo, ya que de acuerdo al valor del mismo se desprenderán las valuaciones de patente, atención mecánica y, especialmente los seguros para autos.

Por otro lado, a la hora de solicitar los seguros para autos, hay muchas variables que modificarán el precio final, como el modelo del vehículo, el tipo de uso que vaya a tener y el lugar (varía por provincias) y la cobertura que se elija, entre otros factores.

La ley establece la contratación de un seguro de responsabilidad civil, más conocido como seguro contra terceros y es el que te brinda cobertura frente a daños físicos y materiales ocasionados a otras personas, transportadas o no, como consecuencia de un accidente de tránsito. Luego hay opciones intermedias hasta el “todo riesgo”.

Te contamos los presupuestas de seguros para autos según los valores de referencia de los autos chicos, medianos, y grandes o camionetas en la Argentina.

Si vas a contratar seguros para autos y no querés gastar, se puede elegir uno de los más económicos, que incluye únicamente la responsabilidad civil.

Seguros para autos chicos

En este caso, considerando el auto 0 Km más barato del mercado, que son tanto el Fiat Mobi como el Toyota Etios, con un valor de $2.058.500 y $2.059.000 cada uno, los seguros para autos que contemplen únicamente la responsabilidad civil promedian los 2.400 pesos por mes.

Ahora bien, en el caso de elegir un tercero base, que incluye robo, incendio y destrucción total de la unidad, el valor de los seguros para autos con esta valuación promedio se elevan a 3.600 pesos.

Siguiendo con las coberturas de seguros para autos más completas, siempre dentro de los valores más económicos de los 0km, un tercero completo para un auto que promedie los $2 millones, con agregado de granizo, cristales, cerraduras y ruedas, se eleva a $4.600; mientras que un full todo riesgo, se eleva a $8.000 promedio.

Los cálculos son para un vehículo 0 Km radicado en la Ciudad de Buenos Aires, los cuales pueden variar de acuerdo al asegurador y lugar, aunque la clave es la cotización del vehículo.

Seguros para autos medianos

En el caso de tener un vehículo mediano, aquellos que no fueron alcanzados por el impuesto interno tienen un precio en la Argentina de $3.400.000.

El resto, superan los $4.000.000 promedio. Algunos modelos de este segmento son el Chevrolet Cruze, Toyota Corolla, Nissan Sentra; y algunos SUV de los chicos más equipados como Jeep Renegade, Chevrolet Tracker, entre otros.

Tomando como referencia estos valores de $3,5 millones promedio, la responsabilidad civil se mantiene en $2.400, mientras que por un tercero básico el precio asciende a 4.400 pesos.

En el caso de elegir un tercero completo, el valor de los seguros para autos asciende a unos $6.400 aproximadamente, mientras que el todo riesgo ya puede llegar hasta los 12.000 pesos.

Seguros para autos grandes o pick ups

En un escalón más arriba en precios, aparecen los autos grandes (hay pocos modelos, como Toyota Camry) y en valor se emparejan con uno de los vehículos más vendidos en la Argentina, que son las camionetas medianas y los SUV medianos.

En el caso de las pick ups medianas hay múltiples versiones: con caja automática o manual; tracción 4×2 o 4×4; cabina simple o doble cabina.

En el caso de elegir una versión intermedia, cuyo valor promedia los $6 millones (las doble cabina arrancan en $4.100.000 y llegan hasta $8.000.000), al igual que un SUV intermedio (Jeep Compass, Toyota RAV4), los valores de los seguros para autos arrancan en una cobertura por Responsabilidad Civil en $2.100; un tercero base en $5.200; un tercero completo en $8.100 y un todo riesgo que puede llegar a 16.000 pesos.

Es clave tener en cuenta que los seguros para autos dependerán del costo de la unidad, por eso estos precios son indicadores de cuánto puede salir otro modelo, siempre y cuando cotice en el mismo parámetro.

Detalle de coberturas

A la hora de definir la contratación de los seguros para autos, es importante asesorarse sobre qué cubre y qué no, porque al momento de usarlo, puede haber sorpresas. En principio, la Responsabilidad Civil no tiene “letra chica”. Se cubren los daños que se puedan causar con el auto a otras personas o sus bienes (casa, auto, negocio, etc).

Otra opción que se encuentra un escalón más arriba es el tercero con robo, incendio y destrucción total, que en algunos casos también puede ser parcial. También hay que chequear si cubre el robo de ruedas; daño parcial al amparo del robo total; cobertura de un porcentaje del valor total del vehículo si es robado y luego se recupera con daños.

En el caso de accidente, la cobertura de los seguros para autos aplica al conductor y a los ocupantes del vehículo (hasta la cantidad de cinturones de seguridad que traiga originalmente el auto).

El seguro también puede contemplar cristales, lo cual hay que chequear. Estos pueden ser laterales, lunetas, parabrisas y el vidrio de techo (cuando corresponda), las veces que sea necesario; Cerradura; Reemplazo e instalación de la cerradura si es forzada o rota durante un accidente, las veces que sea necesario; y daños parciales por inundación.

En caso de contratar cobertura con franquicia de seguros para autos, se cubre todo el valor que supere la franquicia en caso de un daño parcial en el auto.

El deducible o franquicia es el monto que está a cargo del asegurado por cada nuevo evento o daño que amerite reparar su vehículo. Por ejemplo, si el costo del arreglo es de $45.000 y la franquicia es de $20.000, la cobertura es por los $25.000 restantes. Por ello, a mayor franquicia, menor costo por mes (podés elegir la que prefieras).

Datos a tener en cuenta

Como dijimos, los seguros para autos en la Argentina son obligatorios, incluyendo todo tipo de vehículos, hasta acoplado o semiacoplados.

En caso de accidente, el seguro cubre automáticamente a la persona afectada siempre y cuando el hecho ocurra dentro de la vigencia de la póliza de seguro contratada. Sin embargo, este reclamo no podrá presentarse más allá de los dos años contados a partir del accidente.

En cuanto a los seguros para autos obligatorios contra terceros, se establece una extensión anual y no cubre daños del vehículo propio. Esta cobertura abarca daño emergente, daño moral y lucro cesante producidos a terceros y no contempla daños materiales ocasionados al propio vehículo.

En caso de querer cobertura ampliada puedo contratar otras 4 tipos de coberturas entre los seguros para autos:

– Cubre daños ocasionados a terceros.

– Además de daños a terceros, cubre robo total, incendio total y destrucción total del vehículo por accidente.

– Además de daños a terceros, incluye robo total y/o parcial, incendio total y/o parcial y destrucción total del rodado por incendio o por accidente.

– Además de daños a terceros, cubre robo total y/o parcial, incendio total y/o parcial y destrucción total y/o parcial (según franquicia) de un vehículo por incendio o por accidente.

Cómo elegir el mejor seguro

La cobertura más adecuada depende de diversos factores: por dónde circulás habitualmente con tu vehículo, qué antigüedad tiene, dónde lo guardás, etc. Los promotores de cada compañía te asesorarán al respecto.

Por otro lado, la ley no puede obligar a elegir una aseguradora en particular, porque atentaría contra tu libertad de elección como consumidor. En consecuencia, podrás contratar a cualquier entidad que esté autorizada para operar en el ramo.

Los papeles que se necesitan para contratar un seguro obligatorio contra terceros son:

– Acreditar identidad y demostrar la posesión del rodado con DNI, cédula verde y el título del vehículo. También se deberá acreditar domicilio, a través de un servicio o impuesto a tu nombre.

Antes de extender la póliza, la compañía exigirá el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o hará una inspección del automotor para garantizar que esté en condiciones reglamentarias de seguridad en caso de que no hayas hecho esa revisión técnica el año anterior.

Una vez acreditados los datos y completados los formularios, leé todas las cláusulas del contrato cuidadosamente y firmá la documentación. Chequeá que los datos del contrato y de la póliza coincidan.

A cambio, la aseguradora entregará una copia del contrato y de la póliza, que debe estar siempre en la guantera del automotor.

Pago de los seguros para autos

Los seguros para autos se abonan por mes adelantado y la fecha de pago corre desde el mismo día en que se contrata. Suponiendo que lo hace el día 15, probablemente la fecha de vencimiento de tu pago será el mismo día. Si no abonaste en término, no tendrás ninguna cobertura, es por eso que es fundamental que los seguros para autos estén al día.

Los seguros para autos son un contrato entre dos partes: la aseguradora y el asegurado. Por ese contrato, la compañía queda obligada a asumir un compromiso de pago ante cualquier eventualidad que ocurra y la persona queda obligada a abonar la cuota en el plazo convenido por la aseguradora.

Es importante estar informado sobre las coberturas de los seguros para autos y también sobre qué hacer en caso de accidente de tránsito. En ese caso, si toca pasar por una situación así, hay que saber que todos los partícipes de un accidente de tránsito están obligados por ley a:

– Detenerse inmediatamente;

– Brindar los datos de su licencia de conductor y del seguro obligatorio a la otra parte y a la autoridad interviniente (Si éstos no estuviesen presentes, debés adjuntar esos datos adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado);

– Denunciar el hecho ante la autoridad;

– Presentarse y declarar ante el juzgado al ser citados.

– Por su parte, las autoridades están obligadas a organizar un sistema de auxilio de emergencias, prestando, requiriendo y coordinando los socorros necesarios a través de medios de comunicación, de transporte y asistenciales.

Por otro lado, en caso de accidente, si sos titular del vehículo siempre se es responsable si hay daños a terceros aunque no estuviera manejando, y deberá responder cualquier tipo de seguros para autos.

Vehículo sin seguro

Otro tema importante al hablar de seguros para autos es saber qué hacer si el choque es contra un vehículo que no tenía seguro. En este caso es importante actuar rápidamente. Algunas sugerencias:

-Hacé la denuncia policial dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho.

– Si sabés dónde estaba asegurado el vehículo cuyo conductor te chocó, presentate ante la compañía para que te tomen la denuncia del accidente. Si te responden que no corresponde el pago por falta de cobertura, esa respuesta por escrito te servirá a vos como elemento de prueba ante un eventual juicio contra esa persona.

– Mandale una carta documento a quien te chocó, intimándolo a reparar los daños ocasionados, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

– Si no obtenés respuesta satisfactoria a la intimación, podrás iniciarle un juicio civil, exigiéndole una indemnización por daños y perjuicios.

– En caso que la persona que embistió a uno no se detenga, se deberá tratar de visualizar la patente del vehículo que te chocó. Con el número de patente, se puede iniciar el trámite, solicitar un informe de dominio del automotor y así conocer el nombre del titular del rodado e iniciarle acciones legales con los seguros para autos que correspondan.

También se puede hacer el mismo trámite en forma exprés: Solicitar un informe de dominio del automotor con carácter urgente y a partir de ahí solicitar la ayuda a los seguros para autos.