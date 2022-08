«Señor presidente, usted cruzó un límite. ¿Qué quiso decir?», el cuestionamiento de Larreta a AlbertoF

Buenos Aires. Esta mañana uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio como es son Horacio Rodríguez Larreta utilizó sus redes sociales para repudiar lo expresado por Alberto Fernández.

Acompañado de una foto captura de la entrevista en TN, Rodríguez Larreta escribió lo siguiente: «Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor presidente, usted cruzó un límite».

«Estas amenazas y provocaciones son una barbaridad , de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina y están completamente fuera de lugar. ¿Qué quiso decir? Es momento de parar y de contribuir a la paz social», finalizó el jefe de Gobierno porteño.

Cabe recordar que durante la entrevista en A Dos Voces, el Presidente habló sobre su vice y la consideró inocente. «En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacerse responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?», dijo y añadió: «Muchos años fui crítico del último gobierno de Cristina, y mis críticas también se encaminaban a ella, pero una de las certezas que tengo de Cristina es que es una mujer honesta y no ha participado en nada de lo que están diciendo. Ella no está diciendo que no haya ocurrido algo, porque ayer fue muy severa en su alegato a través de los medios con José López».