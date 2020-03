«Si no tenemos los elementos, las Clínicas no vamos a atender pacientes con Coronavirus»

Sáenz Peña. Ricardo Pardo, del Instituto Santa María, anticipó que la situación económica juega un fuerte papel, y que las Clínicas privadas no están preparadas para afrontar atenciones. «No hay barreras de protección ni bolsas para posibles cadáveres», dijo. Se plenteó la situación al Gobernador.

El profesional médico Ricardo Pardo, que conduce el Instituto Santa María de Sáenz Peña, mencionó que hay diálogo con otras entidades privadas y el Hospital, y aseguró que se le ha planteado al Gobernador esta situación. «Hay que proteger al terapista, al enfermero, al anestesista, al personal que tiene que entubar al paciente, pero en las clínicas no hay barreras de protección ni bolsas para posibles cadáveres», dijo.

Mencionó que entre los elementos que se necesitan se encuentran los mamelucos descartables con una tela especial que no filtra, barbijos, guantes, mascaras, etc. «200.ooo pesos era el costo de descartables por semana para atender un paciente, ahora no se cuanto costará», dijo, y sostuvo que se le planteó esto al Gobierno, «el pedido será global de todos los sanatorios privados, pero todavía no tenemos respuestas del Gobierno, pero ya le adelantamos al Gobernador que si no tenemos los elementos, no vamos a atender», aseguro.

«Mientras estemos así, con pocos casos no va a pasar nada, pero los profesionales no están descansados ni bien dormidos, pero si esto crece será un panorama muy complicado. Imagínense que en nuestro caso tenemos una sola terapista, podemos sumar una más, somos tres anestesistas, y ese es el equipo para entubar gente, pero si uno debe entrar en cuarentena el equipo ya queda muy diezmado», citó.