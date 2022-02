Sin luces, sin patentes y con escapes libres; el incontrolable mundo de las motos

Sáenz Peña. Nuevamente Padres en la Ruta han puesto el ojo en una cuestión sumamente difícil: las motos y los controles que no alcanzan.

Luego de los operativos policiales realizados este fin de semana en Sáenz Peña, la organización Padres en Ruta manifestaron su preocupación por la cantidad de motos que circulaban con escapes libres, sin luces ni patentes y sin documentación.

En los operativos trabajó la Policía Caminera, Transito Municipal, Nocturnidad, COM, 911 y la entidad de padres. Se secuestraron cinco motos y una de ellas pertenecía a un hombre que agredió al inspector cuando fue interceptado e intentó huir, pero fue capturado por la división COM.

Los integrantes de Padres en Ruta señalaron: «La conducción peligrosa según el artículo 89 de la Ley 85 es una falta grave, al igual que agredir al personal corresponde una sanción severa. Si se devuelve pagando una cifra simbólica no se va a regenerar a ningún agresor, provocador o burlador. Los que sufren las agresiones físicas y verbales son el personal de calle y no los funcionarios. A éstos les pedimos que no sean tan permisivos».