Soledad Pastorutti es la artista destaca para la nueva edición de la Fiesta del Algodón

Sáenz Peña. Tras años de reclamos de la gente por números nacionales de renombre, de la mano de la nueva impronta que la Municipalidad le pone al recupero de la Fiesta Nacional conjuntamente con la Fundación, y con fuerte apoyo del Gobierno provincial mediante el Ministerio que conduce el saenzpeñense Dudik, la santafesina llegará al escenario mayor.

La cantante y compositora Soledad Pastorutti, conocida en el ambiente artístico como la «Sole», actuará en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Algodón, que se realizará del 7 al 9 de noviembre próximo en esta ciudad. La comisión que organiza el evento, integrada por la Municipalidad local, el Gobierno de la provincia y la fundación Fiesta Nacional del Algodón, anunciaron la grilla de espectáculos para esta edición 2025. Por el momento no se ha anunciado el valor de las entradas, ni se hizo referencia si la gente tendrá una opción de comprar un ticket válido por los tres días.

El viernes 7 de noviembre comenzará a las 21, con la actuación de «Sacheritos», para luego dar lugar a «Cassette Rock SP», los «Puntah», La Fibra, Los Chaques y cerrará Piko Frank. El sábado será el turno de Melyna Enriquez, Mauri «El arranque», Santiago Cañete y cerrará Soledad, cerca de las 1 de la mañana. El domingo cantarán Julián Ratti, Perro Solar, Nico Mattioli, Los tulipanes y cerrará El mago y la nueva.

Para el sábado 8, se anunció la elección y coronación de la Reina Nacional del Algodón, en el escenario principal del predio ferial ubicado en el Barrio Monseñor de Carlo. El primer desfile de las candidatas será a las 21 y a las 22 el jurado, tras un nuevo paso por la pasarella de las postulantes, dará a conocer el nombre de la electa reina nacional del algodón 2025.

En tanto, el desfile de Chacu está previsto para el domingo 9, alrededor de las 21, con la presentación de prendas y accesorios logrados por confeccionistas locales.

Compartir