Tenía 21 años y murió al chocar con su moto un acoplado estacionado

Domingo 20 de marzo

8.30 – UNCAUS (calle 12 ) – congreso de cine y artes audiovisuales

17 hs. – Centro Cultural Municipal – Cine: RED

19 hs. – Centro Cultural Municipal – Cine: Las aventuras de Pil

19 hs. – Parque del Encuentro (28 y calle 9) – Festival Buenardo con colecta solidaria – actuarán Mágica, Jujo, Vandy, Alfredo Argañaraz, Raza fuerte, Marixa y suena la banda. Entrada: útiles escolares, elementos de limpieza, alimentos no perecederos.

19.30 hs. – (calle 12 desde avenida 1 a calle 15) – Desfile de carrozas y autos antiguos –

20.30 hs. – La Usina (ruta 16, colectora Sur) – Teatro: “Modo avión” elenco La Estigia.

21 hs. – Centro Cultural Municipal – Cine: Spiderman no way home