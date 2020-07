Tildan de “impracticable el protocolo nacional» para la vuelta a clases

Resistencia. Carlos Cuevas de UTRE CTERA se refirió al protocolo que pretende aplicar Educación para la vuelta a clases en pandemia.

Carlos Cuevas secretario general de Utre Cetera en diálogo con Radio La Red dio su opinión sobre lo anunciado días pasado por el Ministro de Educación de la Nación sobre los protocolos que se aplicaran para vuelta a clases.

“Hemos estado analizado este tema con todos los secretarios generales del país y en principio es un protocolo impracticable en la provincia”, sostuvo Cuevas.

Sostiene que “analizado los distintos elementos y los distintos espacios que hay que tener para que los chicos asistan a la escuela es un poco impracticable”.

Cuevas sostiene que antes de pensar en volver a clases en este tiempo, “hay que garantizar que tengamos baños y agua en todos los establecimientos o solamente va a ser el regreso presencial en algunas escuelas, con algunos grupos, con algunos cursos”.

Entre otros conceptos sostuvo que “el hecho que se haga un protocolo no significa que vamos a volver a las clases como teníamos antes. Está bien que se realice porque hay que estar preparados, pero no debemos olvidar que donde abren un poco la circulación vuelven a salir los contagios y actualmente en el país ya no quedan lugares con contagios”, dijo .

Recordó lo que pasó en Jujuy donde en junio iban a comenzar las clases pero “hubo un incremento de coronavirus entonces, a eso hay que agregarle que hablando con los padres de los alumnos muchos están muy preocupados de que vuelvan las clases presenciales, algunos dicen que no van a mandar a sus hijos a la escuela hasta que no exista una vacuna”

El secretario general de URRE CTERA señaló además que “ lo que hizo el coronavirus fue marcar las diferencias sobre todo en materia económica porque el tema de la conectividad hizo que algunas escuelas tengan buena conectividad otras no, lo mismo paso con los alumnos, no todos pudieron acceder a las clases virtuales, todo esto hay que reveer. Está bien que se haga el protocolo, está bien que estemos preparado pero eso no significa que las clases van a volver “

Por último señaló que “el ministro Trotta planteó que si algunos de los puntos del protocolo no se cumple, no se puede regresar, y creo que hay varios puntos del protocolo que no vamos a poder cumplir”, concluyó Cuevas.