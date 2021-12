Trabajo del fiscal Arana desmiente aseveraciones de la Policía por las amenazas en la UME

Sáenz Peña. El fiscal Cristian Arana revisó las cámaras del lugar, y no se observa el ingreso de una patota, como señaló la Policía en un parte oficial. No se probó la identidad de Sosa en el episodio. Tras esto la Policía resolvió no entregar más partes de prensa.

La Fiscalía de Investigaciones N°1 de Sáenz Peña y la Policía del Chaco, con el apoyo del Ministerio de Seguridad y Justicia investigan un hecho de amenazas en la clínica de la Universidad del Chaco Austral.

En ese sentido, a través de un comunicado de prensa señalaron que luego de revisar las cámaras de videovigilancia y las declaraciones de testigos, las autoridades confirmaron que el hecho no ocurrió de la manera en que la Policía del Chaco difundió el parte policial.

El jueves por la mañana se hizo público un supuesto episodio de violencia en la clínica de la Uncaus en Sáenz Peña.

“La información indicaba que el hecho había ocurrido el miércoles en horas de la noche y advertían que las personas buscaban a un trabajador de la clínica, por lo que intervino la Policía y la Fiscalía en turno, a cargo de Cristian Arana. Con el equipo fiscal y técnicos de la Policía del Chaco, se revisaron los archivos de video de las cámaras de seguridad que posee el edificio de la Uncaus. El fiscal entrevistó al personal que había estado trabajando, pacientes internados y vecinos de la zona que habrían estado presentes al momento del episodio”, indicaron desde el Ministerio de Seguridad y agregaron que “tras revisar todos los videos y de las declaraciones de testigos, se pudo saber que el episodio no ocurrió como tal. Es decir que en ningún momento “una patota” ingresó a la clínica de la Uncaus”.

“De los testimonios y videos, se pudo constatar que efectivamente una persona ingresó al centro médico haciéndose pasar por un paciente y, una vez allí, comenzó a buscar y a consultar insistentemente por un enfermero que en ese momento se encontraba de franco. A pesar de que el hombre se puso violento en su trato con los trabajadores de salud, se retiró del lugar sin efectuar daños contra personas ni materiales”, señalaron desde la cartera.

El parte policial de ese hecho indica que una persona ingresó a la UME “acompañado de tres masculinos”. En la cuenta de Facebook donde la fuerza difunde noticias pusieron que «se hizo presente un hombre acompañado de varias personas». A pesar de ello, el Ministerio de Seguridad afirma que no ocurrió de esa manera.

“La Fiscalía con apoyo de la Policía del Chaco se encuentra abocada a la identificación de este sujeto y recabando información que pudiera servir para tomar medidas para prevenir otros hechos delictivos”, marcaron desde Seguridad.