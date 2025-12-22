Tras 130 milímetros de lluvia acumulada el sistema de bombeos cumplió satisfactoriamente

Sáenz Peña. La municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, puso en marcha el Sistema de Bombeo con 18 bombas activas en las distintas estaciones para agilizar el escurrimiento del agua en los barrios ante las abundantes lluvias. En promedio se registraron 130 milímetros de lluvia acumulada hasta las 8:30 del lunes.

En tal sentido el secretario de Servicios Públicos, Pablo Álvarez, informó que se encuentran en marcha cuatro bombas en el cuenco de la calle 33 y ruta 95; cuatro en el cuenco de la ruta 16 y calle 68; dos en la estación del Parque Temático; tres bombas en el Ginés Benítez; una en el Puerta del Sol y una en el barrio La Salada. Además, se montaron tres bombas portátiles una en el barrio Sarmiento; otra en el 713 y la tercera en el San Martín.

Cabe mencionar que en la mañana del domingo se registraron 20 milímetros y 110 en promedio en la mañana del lunes, sumando un acumulado de 130 milímetros.

Por otro lado se debe remarcar que continuamente el municipio baja el nivel de agua de los reservorios para que cuando lleguen las lluvias los mismos estén en condiciones. Además, periódicamente se realiza la limpieza de los canales y cunetas en toda la ciudad que hacen circular el agua por pendiente natural.

No obstante, siempre se remarca que si los militares son elevados en cortos periodos de tiempo se descartan posibles complicaciones propias de este tipo de fenómenos climáticos. También se solicita colaboración a los vecinos, evitando arrojar residuos en la vía pública, canales, cunetas y desagües, para no dificultar el escurrimiento del agua.

Se monitorea permanentemente la situación, teniendo en cuenta que el pronóstico no es alentador y se esperan nuevas lluvias, con milimetrajes que podrían ser importantes, para los próximos días.

Ante cualquier situación de emergencia los vecinos pueden comunicarse a la línea 103. Desde el municipio se continuará trabajando para optimizar el escurrimiento del agua y brindar mayor previsibilidad al vecino.

