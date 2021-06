Tras contraer Covid, murió el historiador Juan Chico

Resistencia. El militante incansable de los derechos de los pueblos originarios fue docente, escritor e investigador qom. Pasó, además, por el Instituto de Cultura del Chaco como vicepresidente.

Juan Chico, el escritor, investigador y ex vicepresidente del Instituto de Cultura del Chaco, murió anoche luego de contraer coronavirus y estar varios días internado en el hospital Modular del Perrando

«Con profundo dolor damos este comunicado. Tenemos el alma conmovida se nos fue Juan Chico. Luchador incansable que se sembró en quienes tomamos el desafío de militar la causa indígena», informó la Fundación Napalpí, de la cual fue fundador y presidente.

Juan Chico fue docente, escritor e investigador qom. Pasó, además, por el Instituto de Cultura del Chaco como vicepresidente. Actualmente se desempeñaba como Director Nacional de Tierras (INAI).

“Siento una profunda tristeza al despedir a Juan Chico. Escritor, investigador y docente de la comunidad Qom, pero principalmente una gran persona. Su legado seguirá presente en la memoria de nuestro pueblo. Hasta siempre Juan! , dijo el gobernador Jorge Capitanich a través de sus redes. sociales

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido amigo, compañero y ex vicepresidente del Instituto de Cultura del Chaco Juan Chico. Es inmenso el dolor que sentimos por la pérdida de un integrante de este equipo, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, promotor de nuestras culturas. Te fuiste querido Juan, dejándonos un valioso legado: el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Abrazamos a su familia y a todos lo que lo conocieron”, manifestaron desde el Instituto de Cultura del Chaco.

Francisco Tete Romero también despidió a Juan Chico a través de su cuenta en redes sociales: “La peor noticia llegó: Juan Chico murió de Covid. Me resisto a creerlo, pero necesito escribir estas líneas: Juan Chico fue y es el mejor historiador que parió el Chaco en estas últimas décadas: porque por él llegamos a las y los sobrevivientes de las masacres de Napalpí y del Zapallar. Por él entendimos que el genocidio no es un hecho del pasado sino que sigue siendo. Conocí a Juan a fines de 2007. Era albañil y estaba orgulloso de serlo. Quería ser historiador. Y vaya que lo fue. Y vaya que se tragó la vida para serlo. Era mucho menor que yo pero fue y es mi Maestro».

«Aprendí y sé que seguiré aprendiendo mucho de él. Recorrí el Chaco junto a Juan. Viajar y dialogar me ayudó como pocas experiencias en mi vida a replantearme en serio de qué iba eso de descolonizarme/rnos. Me faltan palabras para continuar. Me falta Juan. Cuando se fue Melitona Enrique me dijo que la pensara como una mujer estrella. Solo puedo escribir ahora que Juan fue y es pare mí un hombre estrella, un hermano cuya huella continuar”, escribió Tete Romero.