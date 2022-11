UCR – Cambiemos: Polini, el candidato a dedo de Ángel Rozas, más cerca del techo que del piso

Resistencia. El sitio de contenidos políticos ChM publicó en las últimas horas «Polini se enfrasca en su ego, habla mal de los correligionarios, y acrecienta el error de Ángel Rozas». Menciona que el empresario Juan Carlos Polini está alejado de la realidad, y se ve empujado a gastar mucho dinero para posicionarse, algo que no consigue. Cada encuesta que se encargó demuestra que el delfín del rozismo tiene un altísimo desconocimiento entre los votantes.

El sitio señaló que el hoy diputado, que traicionó lo que su pueblo votó eligiéndolo intendente y dejó el cargo para ser ir al Congreso, difundió una entrevista recientemente donde aseguró que «el único candidato que crece en las encuestas». «De abril hasta la fecha triplique mi nivel de conocimiento y duplique la intención de votos», se auto consuela.

Polini habla de amplitud y generación de consensos en espacios realmente abiertos, pero ciertamente, y con encuestas en mano que le son adversas, insiste en que intendentes radicales casi en su totalidad lo apoyan explícitamente, así como los partidos aliados.

Como si no fuera suficiente pelearse con sus correligionarios, a quienes critica en privado y en cada reunión donde asiste, Polini también le recriminó a la Prensa señalando “en algunos medios es imposible entrar… te piden una fortuna». Lo que no dice el diputado nacional que abandonó su Intendencia es la fortuna que paga a plataformas como Google o Redes Sociales como Facebook o Instagram. «La pauta oficial es millonaria”, dijo y se quejó: «Pero esa prensa nunca le reclamó nada» (a Capitanich).

Polini sostiene su candidatura en el «metejón» de Ángel Rozas que como caudillo partidario impuso su nombre. Sin embargo ahora debe demostrarle a Rozas que no se equivocó en levantarle la mano, pero para muestra sobra un botón reza el refrán.

Varios sondeos de Encuestadoras, inclusive encargadas por radicales, miden a Polini y Zdero, y siguen mostrando que «el dedo» de Ángel Rozas se equivocó. Incluso Sergio Elías en LT16 AM950 advirtió del error estratégico del llamado «El Grandote».

Por otro lado hay una situación particular a tener en cuenta. El PRO crece y pide espacios, y si bien Polini habla de trabajo en espacios realmente abiertos hay mezquindad para una futura lista legislativa (la sabana es corta y son muchos los radicales que quieren). Y por otra parte el silencio mortuorio de dirigentes de mucho camino dentro de la UCR que no se animan a advertirle a don Rozas que está equivocado: por esto, quienes caminan senderos distintos, ya sea en Sumar o Evolución, no son buenos amigos.

Finalmente el sitio saenzpeñense de contenidos políticos menciona que la soberbia, el ego y la petulancia, ya se cobró la posibilidad de seguir gobernando Chaco en 2007, cuando las diferencias entre Nikisch y Rozas eran muy notorias. Pero eso nunca pasó de moda. La UCR rozista no permitió que una mujer gobierne el Partido (bajaron a Glenda Seifert) y Polini se transformó en un reflejo de Rozas, un acumulador de cargos cegado por el ego.