UPCP, el gremio que conduce José Niz, no paga el aguinaldo a sus trabajadores

Resistencia. Protagonista de encendidos reclamos al Gobierno actual (UCR), y siempre mostrando su perfil militante dentro del Peronismo, José Niz reedita cada día quejas por salarios y actualizaciones, pero….

El gremio Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) expuso públicamente la falta de pago del aguinaldo a los trabajadores empelados por la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), el gremio que conduce el peronista José Niz, activo opositor al Gobierno actual.

El incumplimiento fue informado por el secretario general de Utedyc Chaco Hugo Omar Fleitas junto a los delegados Carlos Duarte y Pablo López. Señalaron que ante «la presentación efectuada por el gremio la autoridad de aplicación laboral realizó una constatación en la sede de UPCP donde se tomó conocimiento de que el gremio estatal continúa sin abonar el 2° SAC de 2025 a los trabajadores» y procedió a emplazarlo a acreditar el pago.

El comunicado de Utedyc señala que «los delegados manifestaron que los trabajadores/as tienen temor por las represalias que pueda adoptar el empleador por haber dado a conocer púbicamente la gravísima situación que atraviesan como consecuencia de este incumplimiento de pago del SAC».

Se atreverá Niz a hacer aquello por lo que constantemente hace declaraciones y denuncia? Se animará a tomar represalias con trabajadores cuyo sustento depende de su trabajo, el que no está siendo respetado por quien se rasga las vestiduras en nombre de los trabajadores?

