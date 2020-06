Vilar reclama que funcionarios le atiendan el teléfono y suspende servicio de colectivos

Sáenz Peña. El gerente de la empresa San Roque S.R.L., de la Línea 1, la única línea de colectivos que funciona en la ciudad, suspendió sus servicios. Dijo que no tiene para el combustible y que el Gobierno local le tiene la tarifa planchada hace un año.

El gerente de la empresa Julián Vilar explico a los medios locales que decidió suspender el servicio por la pandemia y porque la ciudad está muy bloqueada, la gente no viaja y lo que se recauda apenas alcanza para el combustible.

Además aseguró que intentó «comunicarse con el secretario de Gobierno de la Municipalidad para elaborar un plan alternativo de circulación y hablar sobre la tarifa que está atrasada hace un año y otros temas», pero «no» pudo.

“Por eso tome la determinación de que no salgan los coches hasta que no me reciban”, indicó.

Vilar se desligó de la responsabilidad de los empelados diciendo que “está en los empleados de la empresa que van a hacer, si van a llevar los colectivos a la Municipalidad, si se van a manifestar, no sé qué harán”.

“La verdad que no se puede seguir jugando con la única empresa de transporte que tiene la ciudad”, señaló Vilar.