Voluntarios de UNCAus realizarán tareas de rastrillaje en Villa Angela

Sáenz Peña. Un grupo de estudiantes de la carrera de Medicina de la UNCAus, que realizan un voluntariado en el programa Ayudar, viajarán a la localidad de Villa Ángela, para detectar posibles casos de Covid.

Emanuel Coronel, integrante del voluntariado, en diálogo con Radio la Red, contó que visitan diferentes lugares de la provincia en donde hay picos de contagios. Además la universidad también participa en el programa Detectar, “son alrededor de 50, 60 estudiantes de la carrera de medicina que están distribuidos en los dos grupos”, relató.

“Nos debemos a la comunidad, la universidad pública, se solventa por cada uno de los ciudadanos que pagan los impuesto, así que estamos abocados a la sociedad chaqueña, ese es nuestro trabajo como estudiante, porque nos dan un lugar todos los días para poder estudiar con calidad y excelencia”, expresó Coronel.

Por otra parte, indicó que hay una parte de la sociedad que comprende perfectamente el contexto de pandemia, se acerca a los operativos para sacarse dudas y hacer consultas. Sin embargo, señaló que hay una parte que desobedece y va contra las reglas, “mayormente somos los jóvenes, vemos que tienen un comportamiento que no es el adecuado en pandemia”, sostuvo.

En esta línea llamó a que los jóvenes reflexionen, que tomen las medidas de precaución necesarias y que no realicen fiestas clandestinas. “Nosotros como jóvenes quizás no tenemos complicaciones, pero hay que recordar que contagiamos y contagiamos mucho. Hay un personal de salud que está agotadísimo, desde que inició la pandemia trabaja todos los días, con carga horaria, hay un sistema de salud que pone toda la pila, pero con eso no basta, basta solo con decir que tomen conciencia”, aseguró el estudiante.

Para finalizar agradeció a la Ministra de Salud de la Provincia, Paola Benítez, quien les facilitó el transporte para viajar a Villa Ángela.