«Yo ya di lo que tenía que dar», el mensaje de Cristina Fernández al país

Buenos Aires. La Vicepresidente en un acto realizado en La Plata expresó: «temo por los pibes, los jóvenes. Porque hay demasiada cobardía e hipocresía. Tenemos que hacer un programa de gobierno en donde discutamos estas cosas».

En la tarde de este jueves, la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner habló en el Teatro Argentino de La Plata en el marco del 20° aniversario de la elección que impulsó a Néstor Kirchner al Poder Ejecutivo hace 20 años y la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK).

La funcionaria estuvo acompañada en la mesa por el ex ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta y demás autoridades de la institución. Éste brindo detalles de la escuela se inaugura y expresó: «Este es un legado que retomamos de la Escuela Superior Justicialista creada por Juan Domingo Perón. La denominamos escuelas porque la construcción de conocimientos es inseparable de la militancia política. Esta escuela es Justicialista porque es nuestra identidad».

«Es para mí un momento muy especial estar en este lugar que ha recobrado su esplendor. Pensaba venir a dar una clase magistral, pero me que vamos a hacer algo más que una clase. Hoy hace 20 años que estábamos en Santa Cruz con Néstor y empezaron a llegar los primeros testimonios y estábamos festejando el poder ingresar a la segunda vuelta por la Presidencia de la República Argentina», recordó en los primeros minutos de alocución la ex mandataria.

«Me interesa rescatar porque esta Argentina circular es como que el pasado aparece otra vez en el presente. Hoy estamos en una situación en la que figuras e ideas y hechos del pasado parecen querer venir a instalarse para condicionar el futuro», continuó.

En esta línea, habló sobre la escuela que se inaugura: «Es muy importante generar espacios como la Escuela Justicialista, es una escuela de capacitación política porque muchas veces nos encontramos con técnicos o con intelectuales que saben todo, pero a la vez no entiendan nada».

EL ATENTADO Y LA INVESTIGACIÓN

Cristina Kirchner hizo referencia al intento de asesinato en 2022: «La única dirigente que fue condenada, perseguida, proscripta e intentada asesinada es una sola y no quiero ser autoreferencial. Cuando hablan esos de la casta… ¿de qué tiene miedo si nunca pasó miedo? Caraduras».

«No quieren investigar porque tienen compromiso con sectores empresariales. Tengo miedo porque mis nietos peudan crecer en un país tan injusto. A eso le tengo miedo. Yo ya viví y di lo que tenía que dar», remarcó.

CRITICIAS A LA OPOSICIÓN

«Estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años», dijo Cristina Kirchner «El discípulo del señor de ojitos claros y los dirigentes del otro sector político también eran los funcionarios que la gente les decía «que se vayan todos».

«El jefe de gobierno de la Ciudad estaba a cargo del PAMI, integraba el grupo sushi junto a la que era ministra de Trabajo, que habían descontado el 13% a jubilados y trabajadores estatales», afirmó Cristina Kirchner sobre Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich.

«Un señor que ahora se postula en la ciudad había sido ministro de Economía, diez días, y lo echó la Franja Morada, ni el peronismo ni La Cámpora, cuando propuso arancelar las universidades públicas, eliminar la gratuidad de la educación pública», agregó en referencia a López Murphy.

DÓLARIZACIÓN

Sobre el tema de la dolarización, insistió: «Es una eterna Argentina circular en los personajes y las propuestas, por eso son importantes estos espacios para el debate y la formación. Convocar a los jóvenes para pensar lo que pasó. Es imposible avanzar en el presente y futuro sin saber lo que pasó».

«El tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación y si vemos lo que pasa en Ecuador, vemos que la inflación no para por la dolarización», explicó y mostró gráficos sobre la situación monetaria en territorio ecuatoriano.

LA RENEGOCIACIÓN CON EL FMI

En este apartado, la líder del Frente de Todos dijo: «El acuerdo con el FMI es inflacionario. Se dispara la inflación a partir de la firma del acuerdo, cuando se pierden herramientas y entonces tenemos que la tasa de devaluación tiene que acompañar a la inflación, en un país de economía bimonetaria como el nuestro, donde el principal causante de la disparada de los precios es la variación del dólar».

«No les entra a los técnicos del FMI en la cabeza porque también admito, que es difícil entendernos a los argentinos. Somos muy especiales», remarcó Cristina Kirchner.

«Vinculado con el grave problema que tenemos hoy, el gran problema que tiene la sociedad argentina, la política, el Estado, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, los artistas y que es la inflación, sigo sosteniendo que ese acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario porque es una política enlatada», afirmó Cristina Kirchner.

DÉFICIT FISCAL

«Los políticos hacen cola para ir a los plenarios de los empresarios a decirles cuánto le van a pegar a la gente, cuantos empleados van a echar, no va más esto. Es poco serio y poco sustentable en términos políticos. Todos hacen competencia a ver quién es más malo, quién va a ajustar más ¿en serio creen que hay una Argentina viable como la que quieren hacer?», remarcó Cristina Kirchner.

Y se refirió a Horacio Rodríguez Larreta: «Estaba mirando un artículo del Jefe de gobierno que decía: «Hay que hacer una brutal desrregulación económica como la de Cavallo». ¿Pero qué están diciendo? ¿Qué es lo que quieren hacer con el país? Tenemos que hacer una discusión sin adjetivos pero con números objetivos y concretos de lo que está pasando».

ELECCIONES 2023

«Cuando no hay regulación tenemos formación de activos en el exteiror y cuando hay regulación está la brecha y todo lo que ella genera. Todo por la dolarización de hecho que hay en la Argentina», destacó.

«Sostengo que es necesario sentarse todas las fuerzas políticas, no para ver si hay flexibilización laboral o la educación pública gratuita, estoy hablando de esto (la dolarización de hecho). No quiero ponerme de acuerdo en todo lo demás. Pero tenemos que tener un acuerdo en esto para que el país funcione normalmente y no sea un parto cada elección y no sea un drama cada movimiento cambiario en la Argentina», enfatizó.