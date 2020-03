Zapico, el ex ministro de Peppo, salpicado por el robo de más de 261 mil kilos de leche

Resistencia. Informe del Tribunal de Cuentas complica a la gestión de Domingo Peppo, ya que aparecen observaciones de varios puntos que son pasibles de ser investigados en el accionar de Luis Zapico como ministro de Salud.

Tras la publicación del informe del Juzgado de Garantías N° 3, en el que la jueza Rosalía Zózzoli cuestionó la investigación del Equipo Fiscal Especial en la causa Leche Robada, los fiscales Nélida Villalba, Lucio Otero y Graciela Griffith Barreto decidieron recusar a Zózzoli. Para justificar esa decisión, los fiscales afirmaron que la “jueza no tenía competencia para realizar ese informe”.

Uno de los puntos que provocó más polémica en el cruce entre la Jueza y los fiscales es que en el informe de la Jueza de Garantías, la magistrada plantea que “existían elementos suficientes para investigar el accionar del titular a cargo del ministerio de Salud Pública en el momento en el que se dio el robo de más de 261 mil kilos de leche fortificada Purísima, que debía ser repartida a chicos carenciados en la provincia.

Villalba refutó el planteo de la titular del Juzgado de Garantías al sostener que “en octubre de 2019 el Equipo Fiscal Especial le solicitó a la jueza la investigación jurisdiccional de Zapico, porque al ser en ese entonces Ministro de Salud Pública contaba con protección constitucional.

“En ese momento ella era la única que podía hacer la investigación por ser él un funcionario público», afirmó Villalba al describir que “ahí es donde se formó un expediente nuevo, que al dejar de ser Zapico ministro de Salud, volvió a la órbita del equipo fiscal, puesto que ya había dejado de ser funcionario público”. Desde el Juzgado de Garantías respondieron que Zózzoli sí tenía competencia, porque es la jueza natural de la causa, y el Equipo Fiscal Especial fue el que solicitó a la magistrada la intervención jurisdiccional mediante una causa nueva.

LOS INCUMPLIENTOS DE ZAPICO EN TORNO A LA CAUSA LECHE ROBADA SEGÚN EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Según un estudio realizado por el Tribunal de Cuentas se observaron varios puntos que son pasibles de ser investigados en el accionar de Luis Zapico como ministro de Salud dentro del marco de la causa Leche Robada.

A) En el proceso licitatorio de la Fiduciaria del Norte S.A.

-Zapico nunca debió intervenir en el Concurso Público de enero de 2018. En ese concurso se decidía cuántos kilos de leche, a qué precio y a quién se compraba. El Concurso Público fue llevado adelante por la Fiduciaria del Norte S.A, y el entonces Ministro no formaba parte de ninguna Comisión de Preadjudicación, que es un requisito obligatorio para participar de dicho concurso.

-El ministro, al recepcionar y mandar las propuestas de leche a la Dirección de Materno e infancia para su análisis, se arrogó facultades que no le correspondían, subrogando las funciones de Comisión de Preadjudicación, no avaladas ni autorizadas por régimen legal vigente. Es decir, existió un exceso de atribución de sus facultades.

-Zapico incumplió con la Resolución Ministerial N° 2219/17 vigente a la fecha del concurso público, en la cual se establecía la conformación de una Comisión de Preadjudicación para que entendiera en los procesos de adquisición de bienes y servicios licitados. De esta forma incumplió formalmente con una reglamentación que estaba vigente, hecho que no podía ser desconocido por el funcionario.

-También el funcionario no debió orientar ni ordenar la compra de ninguna marca de leche, ya que esa decisión como sugerencia debió recaer en una Comisión de Preadjudicación formalmente constituida por la Fiduciaria del Norte S.A. que fue la responsable de la ejecución y llevar adelante el Concurso Público N° 1/2018. El Ministro al ordenar proceder con la adquisición de esa marca de leche Purísima, orientó deliberadamente la adquisición de esa marca de leche, excediéndose irresponsablemente en las atribuciones de sus facultades.

En esa licitación, se aprobó un Fondo de Fideicomiso para la compra de más de 270 mil kilos de leche fortificada Purísima, según la resolución 298/2018 del doctor Zapico, y se ordenó la transferencia de 40.560.000 de pesos a la dirección de administración de Fiduciaria del Norte para el pago de esa leche Purísima.

B) En el proceso de locación del inmueble para depósito (Ruta 16 Km 22.5)-Licitación N° 2767/18

-Zapico aprobó la licitación privada N° 2767/18 mediante Resolución N° 1740/2018 del 18/06/18 por 900 mil pesos, convalidando de esa forma el informe totalmente irregular de la Comisión de Preadjudicación. Ese galpón de la Ruta 16 no cumplía con ninguna norma de seguridad.

La manera en la que la Comisión de Preadjudicación Permanente del Ministerio de Salud-a cargo de Gabriela Yoloff, actual pareja de Zapico- aprobó esa licitación privada del depósito para guardar la leche, cuando el inmueble que está en la Ruta 16 en Puerto Tirol, no cumplía con ninguno de los requisitos técnicos establecidos por el pliego de condiciones, podría estar enmarcada como “fraudulenta”, dice el Tribunal de Cuentas al remarcar que esa conducta de los funcionarios podría ser evaluada como que se buscó «validar situaciones irregulares».

Un ejemplo que esgrime el organismo de contralor es que el depósito de Puerto Tirol no contaba con conexión de red eléctrica ni con red de agua potable en el momento en el que se aprobó la licitación impulsada por Zapico y la subsecretaria Yoloff.

Hasta el momento Zapico no aparece como imputado en la causa Leche Robada. En cambio, Yoloff si fue citada a declarar como imputada por el Equipo Fiscal, pero la por entonces funcionaria nunca se presentó a declarar. «La Subsecretaria no asistió al llamado de los fiscales y tampoco se levantó el decreto de citación y los fiscales no explicaron por qué no insistieron en la citación, y por qué no la intimaron para que se presente a declarar», decía el informe del Juzgado de Garantías N° 3 respecto del trabajo de los fiscales en la causa.

