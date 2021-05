Zdero apoyó la compra directa de vacunas porque «la pandemia no se supera encerrando a la gente»

Resistencia. El diputado provincial Leandro Zdero manifestó que como bloque decidieron acompañar la compra directa de vacunas contra el coronavirus, argumentando que «en una provincia que supera el millón de habitantes, hasta el momento, llegaron 309 mil de las cuales 200 mil solo corresponden a la primera dosis».

“Presentamos con el bloque el pasado 5 de mayo este proyecto y creemos que la compra debe ser directa y sin intermediarios; queremos que se respeten los tiempos y los precios de mercados. La inmunización es necesaria porque la pandemia no se supera con más encierro ni cercenando los derechos o libertades de la gente”, indicó.

“Esta ley deberá garantizar transparencia y contar con autorización de ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), para que sean seguras y de calidad para los chaqueños. No podemos seguir con la improvisación de quienes se encerraban a vacunar a oscuras para los amigos y punteros, amigos del gobierno, eso acá no debería pasar, hay mucha gente que espera las vacunas. Además, no hay ninguna norma que impida la compra de vacunas; en otras provincias como Corrientes y Jujuy ya iniciaron las gestiones correspondientes, pero es fundamental que la modalidad de contratación sea transparente, con controles y se respete los precios de mercados”, añadió Zdero.

«NECESITAMOS MÁS TERAPISTAS Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD»

“Necesitamos más médicos terapistas y regularizar la situación laboral de los precarizados en salud. Presentamos hace un tiempo atrás el Proyecto de ley N ° 965, que crea el Plan de Regularización laboral para todos los agentes y profesionales becados del programa expertos, en todas sus modalidades y todos los agentes y profesionales del programa equipos comunitarios de salud cobertura universal de salud (c.u.s.), en todas sus modalidades, dependientes del ministerio de salud pública, en todo el territorio de la provincia del Chaco, y sin embargo, sigue durmiendo en los cajones de la Legislatura», criticó.

Y añadió: «Ojalá entiendan también desde el Gobierno la importancia del proyecto que lo tienen encajonado con la mayoría parlamentaria para no tratarlo. Más vacunas y menos restricciones, pero con esto no basta, también es necesario fortalecer el sistema sanitario porque hay médicos enfermeros, camilleros que no dan más; ni siquiera tienen obra social y cobran migajas».

Por lo que «hemos brindado una herramienta como el Proyecto de Ley N° 700/20 que incrementa el 150% de incremento para todos los agentes de Salud por el concepto “Riesgo de Salud” y una bonificación especial equivalente a pesos cinco mil ($5000) a partir del mes de marzo de 2020 para los trabajadores con otras modalidades de contratación y que efectivamente presten servicios en establecimientos sanitarios de tipo asistencial dependientes del Ministerio, y tampoco tuvimos el acompañamiento del oficialismo. Tener vacunas es importante, si el sistema funciona, porque cuidar nos tendremos que cuidar igual, pero la gente necesita retomar las actividades”, finalizó el legislador.