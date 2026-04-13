Zdero, Cipolini y Matkovich, inauguran remodelaciones de Comisaría 6ta

Sáenz Peña. El gobernador Leandro Zdero junto a los ministros de Seguridad, Hugo Matkovich; de Infraestructura Hugo Domínguez; al intendente Bruno Cipolini y al Jefe de Policía, Fernando Romero, inauguraron “a nuevo” la Comisaría Sexta de Presidencia Roque Sáenz Peña, una dependencia clave que abarca a diferentes barrios, tanto de la zona urbana como rural, del sur de la ciudad.

La obra forma parte del Plan Estratégico de Seguridad impulsado por el Gobierno provincial y se enmarca en la adecuación de infraestructura para la implementación del nuevo régimen penal juvenil.

El mandatario provincial destacó ayer que esta nueva sede permitirá avanzar en la diferenciación de detenidos, separando a menores en conflicto con la ley de los adultos, especialmente de aquellos con antecedentes o reincidencia. “Estamos trabajando con una visión clara, en el marco de la reglamentación de la nueva ley penal juvenil, adecuando los espacios para garantizar condiciones acordes y una correcta articulación con el sistema judicial”, señaló.

NUEVO RÉGIMEN JUVENIL: “ESTAMOS ENTRE LAS PRIMERAS PROVINCIAS EN ADECUAR INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES”

En ese sentido, Zdero remarcó que la provincia ya comenzó a avanzar en la adaptación al nuevo régimen: “Estamos entre las primeras provincias en adecuar infraestructura y condiciones para su implementación, siempre con responsabilidad y planificación”.

El gobernador también subrayó que las obras se ejecutan con recursos propios y forman parte de una política sostenida para mejorar el sistema penitenciario.

Asimismo, valoró el acompañamiento de los vecinos y puso el foco en la recuperación de la confianza entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. “Queremos reconstruir el vínculo entre la policía y la gente, y eso se logra con presencia, inversión y decisión política”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, explicó que la dependencia cuenta con nuevas celdas con capacidad reducida, acorde al rol preventivo de la policía. “La tarea del policía no es custodiar presos, sino prevenir el delito. Por eso avanzamos en un nuevo esquema organizativo”, indicó.

Además, adelantó que se trabaja en la Unidad Penal N° 9 de Sáenz Peña, destinada al alojamiento de menores en conflicto con la ley, en el marco de la inminente implementación del nuevo régimen penal juvenil. “No existen en la región espacios específicos para este fin, por lo que esta decisión nos posiciona a la vanguardia”, afirmó.

En tanto, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, detalló que la obra contempló la construcción de más de 200 metros cuadrados, incluyendo nuevas celdas con capacidad para ocho personas, además de mejoras generales en la dependencia. “El objetivo es cambiar la matriz de seguridad con obras concretas, planificadas y ejecutadas con fondos provinciales, garantizando que cada peso invertido vuelva en servicios para la comunidad”, expresó.

Finalmente, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, destacó el impacto positivo de la obra: “Estas refacciones brindan mejores condiciones tanto al personal policial como a los vecinos que acuden a la comisaría. Es un paso importante para fortalecer la seguridad en la zona sur de Sáenz Peña”.

Las autoridades adelantaron también que continuarán las inversiones en infraestructura de seguridad en toda la provincia, incluyendo nuevas dependencias policiales, ampliaciones en unidades penitenciarias y espacios específicos para menores en conflicto con la ley.

Acompañarán los diputados provinciales: Marilin Rodriguez y Edgardo “Tati” Reguera; funcionarios provinciales, municipales y autoridades de las Fuerzas de Seguridad.

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