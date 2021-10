Zdero cuestiona al Gobierno que pretende «comprar» votos a toda costa

Resistencia. El diputado provincial, Leandro Zdero, estuvo reunido con docentes, trabajadores de salud, vecinos, comerciantes y sectores de Las Garcitas, Capitán Solari, Colonias Unidas y Colonia Elisa atendiendo distintos reclamos y escuchando las inquietudes de la comunidad. “El cambio ya empezó, hay que dar vuelta la página, la agenda del gobierno sigue alejada de la gente porque en estos 15 años llegaron a su techo y no dieron respuestas a la sociedad chaqueña”- indicó.

En este sentido, Zdero expresó: “Seguimos recorriendo el interior provincial porque los problemas aún siguen sin resolverse. Estamos convocando a todos los sectores a sumarse para equilibrar la legislatura el 14 de noviembre y estoy convencido que con honestidad podemos lograrlo”.

LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA

“Lamentablemente nos encontramos con la gente que nos transmite el incumplimiento de promesas por parte del gobierno y además, le dicen que le van a repartir becas, mercaderías o chapas coincidentemente de caras a las elecciones, pero tenemos a una sociedad madura que sabe votar y expresarse en las urnas sin negociar su dignidad”- agregó.

LAS AUSENCIAS SEGUIRÁN SIENDO AUSENCIAS

“No hay que subestimar a los chaqueños, todos sabemos la realidad de muchos sectores que sufrieron y sufren la ausencia del Estado. Lo que no hicieron en 15 años no lo van a lograr en 1 mes, ofrecimos herramientas para ayudar desde el lugar que nos toca y no aceptaron ni siquiera tratarlos en la Legislatura. Nosotros agradecemos el préstamo de confianza del pasado 12 de septiembre y seguimos profundizando el cara a cara con la gente en toda la provincia”- finalizó el legislador.