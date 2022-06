Zdero dice que el Gobierno en el tema piquetes «juega al distraído»

Resistencia. El diputado provincial Leandro Zdero manifestó este martes que la situación por los cortes de calles y rutas, cada vez, se torna más desesperante, caótica y peligrosa. “Cuando llega el tiempo de las elecciones, el gobernador dice que va a solucionar los piquetes y todavía ¿algunos le creen? – se preguntó el legislador.

Zdero, presentó días atrás, el Proyecto de Ley 1645/2020 que propone multas y quita de planes a quien corte las calles y/o rutas. “Ésto es lo que avalan los voceros de Capitanich, los funcionarios se oponen al Proyecto Zdero, sin embargo, tuvimos en estos días cortes teñidos de violencia como el auto dañado de un matrimonio de jubilados en Resistencia y la agresión sufrida a otro chaqueño en Castelli, entre los casos que se conocen, ni siquiera las ambulancias pueden transitar y ¿Qué está esperando el gobierno para poner orden? Esto es de una gravedad absoluta”.

LAS CALLES Y LAS RUTAS PARECEN PRIVATIZADAS

“¿Adónde quiere llegar este gobierno con sus socios? El tránsito es un caos y ahora nos encontramos con una ciudad privatizada, con los dueños de las calles y/o rutas que te dicen por dónde pasar y por dónde no. Esto nos lleva al enfrentamiento de chaqueños contra chaqueños mientras escuchamos a algunos funcionarios de escritorio buscando excusas para que esta situación siga igual”– agregó.

LA VIOLENCIA SIGUE TREPANDO

“Todos tenemos derecho a circular libremente. Claro, ahora van a salir nuevamente con un nuevo protocolo que no es otra cosa que no hacerse cargo. La gente está harta de esta situación, se hacen los distraídos porque son parte del problema que generan. No se hacen cargo de nada, mientras tanto, la violencia sigue trepando”– concluyó Zdero.