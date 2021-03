Zdero dice que la gente sigue esperando respuestas del Gobierno

Interior. El diputado provincial Leandro Zdero estuvo reunido en Villa Ángela y en Corzuela con diferentes sectores productivos, comerciantes y docentes autoconvocados.

En la ciudad de Villa Ángela, un grupo de docentes acercó propuestas al legislador, ante la incertidumbre del inicio de clases debido a las deudas que mantiene el gobierno con el sector, por la Cláusula Gatillo, la recomposición salarial y el reclamo permanente de escuelas en condiciones. Además, estuvo hablando con los comerciantes por las bajas ventas que deben afrontar; mientras que en Corzuela, escuchó a productores de la zona.

Sobre esta nueva visita al interior provincial, Zdero expresó: “Es necesario estar cara a cara con la gente y ver la realidad para poder gestionar soluciones a sectores que la están pasando muy mal, como los comerciantes que aún no logran recuperarse en el marco de esta pandemia. Por otro lado, dialogué con productores que siguen padeciendo importantes pérdidas ante la falta de agua en los campos; y escuché al sector docente que hasta el momento no tuvo respuestas concretas ni propuestas superadoras para volver a las escuelas. Por eso, creo que deberían desde el gobierno escuchar más a la gente, dejar de mirar al costado y brindar respuestas”.

Zdero manifestó también, que seguirá presente en las localidades porque la pandemia “No es una excusa cuando se tiene carga y responsabilidad pública. Hay que estar con la gente, ver los problemas personalmente y no pretender conocerlos detrás de un escritorio. No me doy por vencido ni me resigno ante tanto dolor y tanta pobreza en mi provincia; lucho todos los días para ayudar desde el lugar que hoy me toca, pero lo hago con esperanzas de que todo mejore y los chaqueños puedan vivir mejor”- concluyó el diputado.