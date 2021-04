Zdero pide terminar con los aprietes a docentes

Resistencia. El diputado provincial Leandro Zdero solicitó, a través de un Proyecto en la Legislatura, se deje sin efecto la Resolución 1079/21 que exige a los directores y supervisores «delatar» a los docentes adheridos al paro. “Existe una morosidad por parte del gobierno provincial, en pagar la Cláusula Gatillo 2020 y es lamentable esta persecución a los trabajadores de la Educación. Si las medidas de fuerza se llevan adelante es por el incumplimiento del mismo Estado”- manifestó el legislador.

En este sentido, Zdero continuó diciendo: “Los docentes me transmitieron su malestar porque esta medida enfrenta a los trabajadores y a su vez, los convierte en verdugos de sus propios colegas. Se debería elegir el camino del diálogo con una convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo y no de la imposición, ante una situación que debería ser abordada responsablemente”.

LA SITUACIÓN SALARIAL DE LOS DOCENTES NO ESTÁ SOLUCIONADA

“Hemos presentado, hace un tiempo, el Proyecto de Ley N°291/2021 para que el Poder Ejecutivo Provincial actualice automáticamente, en forma trimestral, las remuneraciones del personal docente comprendido en el Escalafón Docente, Ley Nº 647 – E pero el oficialismo se niega a tratarlos. Los reclamos de la docencia continúan y no merecen ser castigados de esta manera. ¿Cómo los directores de los establecimientos que son empleados jerarquizados deben cargar con esa responsabilidad que no les corresponde? No vamos a permitir estas represalias o destratos hacia los docentes que merecen todo nuestro apoyo. Hoy es el Estado quien no debería seguir extendiendo los tiempos para pagar los incrementos porque la situación salarial del sector comparada con la inflación, aún no fue equiparada”. – concluyó Zdero.