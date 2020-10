Zdero sobre audiencia pública de Secheep: «Será una carga más al bolsillo»

Resistencia. El legislador asegura que la empresa estatal no está bien administrada.

El diputado provincial, Leandro Zdero, cuestionó nuevamente la realización de la audiencia pública de Secheep, “porque solo va a profundizar la crisis de todos los usuarios y no será otra cosa más, que una carga al bolsillo de los chaqueños”, argumentó.

El diputado provincial, Leandro Zdero, cuestionó nuevamente la realización de la audiencia pública de Secheep, “porque solo va a profundizar la crisis de todos los usuarios y no será otra cosa más, que una carga al bolsillo de los chaqueños”, argumentó.

En este sentido, agregó: “Hace años lo venimos planteando, la empresa no está bien administrada y los organismos públicos no pagan el servicio. Esta empresa tomó 5.000 millones de pesos, en su momento, para pagar una deuda. Sin embargo, aún sigue debiendo 3.500 millones, es decir, deuda que se sigue acumulando ¿Entonces se sigue administrando mal? No es justo para los comerciantes, para el albañil, para el docente, y para todos los que se rompen el lomo en medio de esta crisis económica. Por eso, convocar a una audiencia servirá únicamente para convalidar más aumentos en las boletas”.

HAY QUE ADMINISTRAR BIEN

Por último, el legislador aseguró que hace unos días, el mismo gobernador planteó la necesidad de una tarifa diferenciada, pero primero deberían demostrar una buena administración. “Estos desmanejos, nuevamente lo pagará la gente que no puede afrontar más aumentos y que ante la llegada del verano, los cortes de luz se seguirán repitiendo en toda la provincia, porque no invirtieron en mejorar el servicio”, concluyó.