Zdero vincula a Capitanich a un sistemático ataque opositor para desprestigiar al Gobierno

Resistencia. El gobernador Leandro Zdero manifestó, esta mañana, su denuncia ante los chaqueños, sobre la perversa maniobra política de la oposición.

“Desde la reaparición de Capitanich, casualmente se inició una sistemática y cruel campaña de desprestigio al gobierno. Maniobra tan evidente y de manual. Por eso quiero advertir a los chaqueños que estamos frente a un ataque programado, buscando golpear al Gobierno con total impunidad para distraer nuestra misión, de mejorar las condiciones del Chaco. Sabemos de los problemas de nuestra provincia, que durante 16 años fue rehén de un sistema político de cogobierno entre funcionarios + piqueteros dejando literalmente una tierra arrasada”, señaló Zdero.

“Nosotros asumimos con los chaqueños el compromiso de cambiar y transformar esa realidad que tanto golpeó a cada familia, y vamos a honrar la confianza del pueblo del Chaco haciendo las cosas bien. Sabemos que será un camino difícil, pero tengan la seguridad, aquellos que ponen piedras en el camino y se dedican a denunciar, agredir, y operar desde los medios con falsas noticias y rumores a mansalva, no nos van a torcer el brazo, no nos van a amedrentar con sus viejas prácticas destructivas y menos aún con discursos amenazantes para que el Chaco no avance”, agregó.

Además, Zdero remarcó: “Que quede bien claro, este no es un ataque solo a un Gobierno, sino fundamentalmente a TODO el Chaco que está decidido a cambiar, y confían en el proceso para hacerlo. Somos gente de bien, y sabemos lo que hacemos. La gente nos conoce y estamos en la calle, en el barrio, en las localidades y con los vecinos. Lo que no pueden explicar, desde la oposición, es su conducta o su patrimonio y ahora quieren desacreditarnos. No le falten el respeto a los chaqueños, no subestimen a la gente”.

Por último, el Gobernador recordó que: “Estamos decididos a dar vuelta la página cueste lo que cueste, y los hechos hablan solos. Cuando nos equivoquemos vamos asumirlo y a corregir lo que sea necesario porque tenemos principios.

“Comprovincianos, miremos hacia adelante y tengan la certeza que este Gobernador está trabajando por un futuro mejor. ¡Vamos para adelante que CHACO PUEDE!!!», concluyó el Jefe del Ejecutivo Provincial Chaqueño.