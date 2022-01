Zdero: «Vine a hablar de realidad, porque del relato hablaron ellos»

Villa Angela. El diputado provincial, Leandro Zdero, participó este martes por la noche del debate pre- electoral en la ciudad de Villa Ángela. El legislador llegó al hotel con una remera en apoyo al dibujante Nik, quien días pasados atravesó un momento difícil ante un mensaje intimidatorio de Aníbal Fernández.

En el mensaje inicial, Zdero expresó: “Sobre la realidad vine a hablar yo, sobre el relato hablaron ellos. Estoy acá por los docentes, policías, empleados y jubilados condenados a vivir con salarios por debajo de la línea de pobreza. Estoy acá por los comerciantes que se fundieron y los dejaron solos; por todo el personal de Salud, por eso miles de precarizados, por los padres, los alumnos y docentes que sostuvieron el sistema educativo mientras el Ministerio estaba de cuarentena. Estoy acá por los productores que trabajan de sol a sol; por los jóvenes y por los que no llegan a fin de mes. Vine a debatir el futuro de los chaqueños”.

USTEDES ASESINARON EL CORAZÓN DE LOS MONTES CHAQUEÑOS

“En lo ambiental, ni hablar, no paran con los desmontes. Pasaron 14 años desde la Ley Nacional de Bosques y no hicieron nada; mientras nos tenían encerrados se llevaron puesto los montes chaqueños. Nuestros Parques Industriales están vacíos con los yuyos altos, como ocurre aquí, en Villa Ángela; por eso presentamos leyes como la reactivación económica y baja de tarifas que siguen sin aprobarse en la Legislatura porque no les interesa”, añadió.

VENGO CON PROPUESTAS Y NO LES INTERESA

“Siempre acompañamos al sector que produce, trabaja y genera empleo. Propiciamos la reactivación económica y la baja de tarifas. Con los jóvenes propusimos generar oportunidades de una verdadera inclusión al trabajo, a tener un terreno, una vivienda, una obra social tan simple como la libertad. Sobre la problemática de género no solamente la concientización sino en la prevención y en la contención de las víctimas. Para combatir el delito hay que actuar con todo el peso de la ley y proteger a las víctimas. Además, los organismos de control deben estar en manos de la oposición, no como hoy que son amigos del Gobierno”, concluyó Zdero.