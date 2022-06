Zdero volvió a cuestionar los cortes de calle y la pasividad de las autoridades

Resistencia. El diputado provincial Leandro Zdero manifestó que no existe voluntad política para prohibir los cortes de calles y/o rutas que solo perjudican al resto de los chaqueños. ¿Alguien cree que un corte de ruta le puede molestar a un ministro o al gobernador? Le afecta al docente, al trabajador, al comerciante, al hombre de campo y al que debe transitar, como un derecho, tal cual lo establece la Constitución. No es un tema que lo quieran resolver porque no hay un Plan de Estado”- indicó.

Sobre su Proyecto presentado en la Legislatura, el N°1645/2022 aseguró que: “Se debe establecer una política de estado con oportunidades de trabajo y terminar con los “vivos” que tienen un puñado de planes manipulando o teniendo a la gente de las narices”.

SE HABLA DE PROTOCOLO CADA VEZ QUE HAY ELECCIONES

“El gobierno no debería financiar ni incentivar a las organizaciones porque lamentablemente después aparecen como socios electorales. El año pasado, en las elecciones intermedias, otra vez se volvió a hablar del protocolo como una cortina de humo y no se soluciona nada. No estoy en contra de las protestas ni de las huelgas, pero miremos a provincias como Mendoza, Jujuy o aquí cerquita, en Corrientes no podés cortar una calle y si lo hacés, tenés que pagar las multas”.

SI EL PROYECTO NO SE PUEDE TRATAR NI APROBAR, SOLO DEBERÍAN CUMPLIR CON LAS LEYES Y APLICARLAS

“Un corte, nace de una necesidad, como sucedió el lunes pasado, cuando estuve en El Espinillo; la gente estaba cortando porque no tenían medicamentos y reclamando porque el sistema no funciona. A eso, me refiero cuando digo que no hay un Plan de Estado ocupado en los chaqueños. Hoy el proyecto ya tomó estado parlamentario, si consideran que es inviable o no se puede aprobar, entonces deberían aplicar las leyes y solo cumplir con la Constitución”- finalizó el legislador.