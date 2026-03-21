3° Peque Jornada en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down

Sáenz Peña. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de Marzo; se realizó como es habitual en Plaza San Martín, la 3° edición de la Peque Jornada.

La jornada estuvo organizada por la Agrupación Peque Pequeña «Los Soldados de Justina» y el área de Deportes Adaptados, en un trabajo conjunto con la oficina de Discapacidad y este año con la colaboración de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

La consigna de participación 2026 fue llevar medias impares y antifaces decorados, cumplida al pie de la letra por los presentes.

Durante dos horas los asistentes disfrutaron de actividades educativas, artísticas, recreativas y deportivas.

El equipo interdisciplinario de Deportes Social y Comunitario brindó una breve charla informativa sobre la fecha, el grupo de Circo Adaptado realizó un número artístico y por primera vez hicieron su presentación en público, las niñas de Gimnasia Artística Adaptada. Se realizó también el tradicional desfile de medias impares y como cierre, el profe Frank realizó una Master class de zumba, todo con la musicalización especial del DJ Lucas Ledesma.

Participaron distintas instituciones: Despertares, Crecer con Todos, la Escuela Especial N° 6, CICME Salud Mental, el área de Adultos Mayores de la municipalidad con su comparsa, CETT Desarrollo, IPRODICH, Vivir TEA, San Antonio de Padua, el colegio Mariano Moreno; las nuevas soberanas de la ciudad y los reyes de los estudiantes; familias, amigos y público en general.

Acompañaron la actividad el intendente Bruno Cipolini, el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte y funcionarios del área y profesores de educación física del polideportivo municipal.

Germán Rearte agradeció a quienes colaboraron para llevar adelante esta 3° Peque Jornada y al importante número de personas que año año se suman a la actividad colmando la plaza central de nuestra ciudad para visibilizar y concientizar sobre el Síndrome de Down un aporte más para seguir construyendo una sociedad para todos.

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