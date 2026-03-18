A partir del 17 de marzo los estudiantes de la UNCAUS podrán acceder a almuerzos diarios, con un costo de $3.000

Sáenz Peña. Consiste en un almuerzo nutritivo de lunes a viernes, que se entrega en el comedor universitario de 11:30 a 13 horas. La compra de los tickets se realiza directamente desde la plataforma: comedor.uncaus.edu.ar

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) reafirma su compromiso con el bienestar estudiantil y la accesibilidad alimentaria, al garantizar un almuerzo nutritivo de lunes a viernes, de 11:30 a 13 horas, con un valor de ticket de $3.000, consolidándose como la opción más económica dentro del sistema universitario nacional en la región.

Los tickets pueden adquirirse exclusivamente a través de la página web: comedor.uncaus.edu.ar. A través de esta plataforma, los estudiantes pueden gestionar la compra de los tickets de manera sencilla y segura, utilizando billeteras virtuales como medios de pago.

Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil destacan que este esfuerzo no sólo busca aliviar la carga económica de los estudiantes y sus familias, sino también reforzar el compromiso de UNCAUS con la permanencia y el egreso de sus alumnos.

Un compromiso con la comunidad universitaria

El comedor universitario ha sido históricamente un pilar fundamental para la vida estudiantil, ofreciendo una opción accesible y de calidad para quienes diariamente cursan en la universidad. En este sentido, mantener un precio accesible y garantizar su sostenibilidad es una prioridad para UNCAUS, que sigue apostando a políticas de bienestar que favorezcan la igualdad de oportunidades.

De esta manera, UNCAUS reafirma su compromiso con la comunidad estudiantil, asegurando que ningún estudiante vea comprometida su alimentación debido a la situación económica.

Compartir