Acuña, Silva y Morales, las nuevas autoridades policiales en la ciudad

Sáenz Peña. En nuevo director General de Seguridad Interior es el comisario mayor Nicolás Acuña, en tanto que la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña estará a cargo de del comisario mayor Manuel Silva, y la Director de Operaciones quedará bajo la tutela del comisario Mayor Marcelo Nelson Morales

Al referirse al trabajo que se llevara a cabo en la ciudad de Sáenz Peña y localidades vecinas dijo el comisario Manuel Silva que se va a trabajar con “los mecanismos de seguridad que ya se viene aplicando, porque antes de asumir como director, ya estaba trabajando como Supervisor de Zona de esta ciudad, por lo que estoy involucrado con las distintas problemáticas de las localidades que dependen de esta dirección de Zona y barrios”.

Al referirse específicamente al trabajo en los barrios de los Pueblos Originarios dijo en tal sentido que “se ha creado un dialogo con los dirigentes de cada comunidad en la cual estamos trabajando en forma conjunta”. Sostuvo además que “los dirigentes y mayores que participan y organizan con la Policía recorridas en sus barrios para hablarles a los jóvenes para tratar de contenerlos y crear límites para evitar la propagación del COVID- 19”. Dijo que se está teniendo una muy buena relación con los dirigentes de los Pueblo Originarios y los operativos se hace en forma conjunta con la presencia de los vecinos, y “ellos son participes de esos operativos y recorren junto a la policía los distintos barrios lográndose de esta forma un dialogo con las comunidades y estamos teniendo muy buenos resultados”.

Sostuvo además que la idea de esta nueva conducción “es prevenir el delito y no actúa cuando ya se ha producido el hecho, en muchos casos se esclarece el hecho, se recupera lo sustraído, se logra la aprehensión, pero la intención de la institución policial es estar un paso adelante del delito”.

Por su parte el comisario mayor Nicolás Acuña, designando por la Jefatura de Policía como el nuevo Director de Seguridad Interior, estuvo acompañado por el comisario mayor Marcelo Morales quien será el Director de Operaciones del área interior.

Al refiriese a los lineamientos en la Dirección General de Zona dijo Acuña que se pretende trabajar en conjunto con todas las unidades policiales de Sáenz Peña, es decir todas las comisarias, unidades especiales como COM, 911, Policía Rural, División Patrulla Preventiva, Drogas e Investigaciones y también solicitar la colaboración de trabajo con personal de las fuerzas nacionales que funcionan en la ciudad como Gendarmería y Policía Federal.

Se va a trabajar con un mapa delictual y cuando se observe que debe intervenir la policía trabajaran en esos lugares con distintos operativos a fin de contrarrestar cualquier delito o contravención.

Recordó que como policía tienen la misión de proveer “un servicio de seguridad esos serán los lineamientos de trabajo e intensificar los operativos en distintos horarios en las zonas considerados críticas para desalentar cualquier actitud delictiva o que dañe a la seguridad pública”.

En cuanto a los recursos humanos dijo que “se estaba recabado toda la información con respecto a los recursos con que cuenta las distintas unidades a su cargo y en base a eso se trabajara para coordinar con la jefatura si es que se necesita el incremento no solo de recursos humanos sino también materiales”.

Respecto a las medidas en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio dijo el comisario Acuña que “esta pandemia no es ajena a nuestra provincia por lo que se va a hablar con las distintas autoridades en las localidades para seguir manteniendo los controles y concientización”. Pidió a la comunidad “cuidarse y no salir si no es necesario, porque no hay otra forma, si no nos cuidamos entre todos esto se puede complicar, esa es la idea, hablar con todos las autoridades y coordinar acciones de trabajo para evitar le propagación del virus”, señaló.