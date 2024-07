¿Adónde van las donaciones del gobierno de Javier Milei?

Buenos Aires. En el Estado hay un mecanismo para que la Secretaría General de la Presidencia pueda donar mercadería que quedó bajo disposición de la Aduana.

La Ley de Rezagos autoriza que se puedan ceder productos sin cargo a organismos nacionales, provinciales, municipales y a organizaciones no gubernamentales «cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen». Al menos desde abril, Karina Milei comenzó a utilizar esta política y dejó en claro quiénes son sus destinatarios favoritos: las iglesias evangélicas y Mauricio Davico, el intendente de Gualeguaychú, ex miembro del grupo Ráfaga y amigo del clan Menem. Además, utilizó el instrumento para beneficiar a fundaciones territoriales cercanas.

Los «rezagos» son aquellos bienes que han quedado en los depósitos aduaneros sin que sus propietarios los hayan retirado a tiempo o que han ingresado de manera irregular al país porque cuentan con alguna prohibición o falta de certificación. La Secretaría General de la Presidencia es el organismo que decide su destino y, una vez que se concretan las donaciones, se publican en el Boletín Oficial. En el sitio, si se utiliza la herramienta de búsqueda avanzada, se pueden encontrar 21 resoluciones durante la gestión de Karina Milei, algunas llevan la firma de Natalia Soledad Aprile, directora general de Programas de Gobierno, y otras la de Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional. Entre los artículos hay productos de primera necesidad (como ropa y calzado) y de bazar, cubiertas, electrodomésticos, celulares, vehículos y repuestos.

En total, el Gobierno hizo 11 donaciones a municipios, de las cuales 7 fueron a Gualeguaychú. También hubo donaciones a tres provincias (Salta, San Juan y Misiones), a ministerios de Santa Cruz y Chaco, y a organismos nacionales como el Ministerio de Seguridad.

Por otro lado, una veintena de organizaciones no gubernamentales recibieron donaciones y se destaca la presencia de las iglesias evangélicas. También hay beneficiarios cercanos a nivel político e ideológico, como la Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega de la provincia de Corrientes, en cuyo directorio estuvo hasta hace poco la esposa del diputado nacional de La Libertad Avanza Lisandro Almirón; o la Fundación Misión Libertad de Posadas, un espacio libertario de Misiones que se fundó en diciembre de 2022 con la presencia de Ramiro Marra y Lilia Lemoine.

La ley no establece ningún requisito para definir el destino de las donaciones. Sin embargo, Luis Villanueva, docente y especialista en políticas de integridad y anticorrupción, subrayó que «aunque el organismo tiene la potestad de seleccionar a quién le otorga los bienes, siempre existen determinados principios a respetar, todos relacionados con la transparencia y la buena administración de la cosa pública». «Es claro que darle prácticamente todo a un sólo municipio constituye un abuso en la autoridad que da la ley. Incluso, entregar los bienes a quienes no lo necesitan podría dar lugar a una malversación. La correcta administración de estos fondos públicos requiere cumplir con ciertos parámetros objetivos y no pareciera que ello esté ocurriendo», agregó.

Perfil intentó comunicarse con la Secretaría General de la Presidencia para consultar los criterios de selección de los beneficiarios, pero no obtuvo respuesta.

Con las 7 donaciones, Gualeguaychú recibió 329 cubiertas de vehículos, 14.604 artículos de primera necesidad (como calzado, indumentaria y ropa interior), 26 artículos electrónicos (que incluyeron lavarropas, teléfonos celulares, tablets y televisores) y cinco cuchillos. Si bien no se trata de una cantidad exorbitante, es notable la preferencia del Gobierno por esta localidad. A nivel municipal, solo recibieron dos donaciones Salta, una Concordia y otra Villa Carlos Paz.

En Gualeguaychú argumentan que las entregas están relacionadas con las inundaciones y que, desde diciembre a la fecha, la ciudad tuvo cuatro repuntes del río. Además, cuentan que las gestiones las hizo el intendente en persona, que tiene diálogo directo con Presidencia. Davico llamó la atención de los medios nacionales durante el 2023 por haber sido miembro de Ráfaga (banda que grabó su spot de campaña) y por su amistad con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados.

Davito

Según publicó Página Política, Davico y Menem se conocieron cuando compartían clases de teatro durante la etapa universitaria. Al principio, el entrerriano no sabía quién era su compañero porque en público, el sobrino del expresidente usaba el apellido de su madre, Valente. Conoció su verdadera identidad un día que fue a comer un asado a su casa y se encontró con que el asador era Eduardo «Lule» Menem. En el quincho, además, había un cuadro de Carlos Saúl Menem.

Desde entonces, Davico y los Menem son grandes amigos y ese vínculo hoy significa un contacto directo entre Gualeguaychú y el Ejecutivo nacional. Los medios locales, además, destacan que el jefe municipal construyó un gran vínculo con Karina Milei. En mayo, Davico fue uno de los invitados a la inauguración del busto de Menem a la Casa Rosada y esta semana el municipio también recibió donaciones por parte del Ministerio de Capital Humano. El entrerriano parece ser el intendente más mimado por el Gobierno.

Alianza con ciertas oenegés

El criterio con el que cada gobierno reparte los productos de la Aduana no es siempre el mismo. Durante la primera etapa de la gestión de Alberto Fernández, por ejemplo, la distribución a fundaciones y a asociaciones civiles se realizó con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social, que se encargaba de gestionar los pedidos y de chequear con su base de datos si los solicitantes existían y tenían regularidad en el funcionamiento. Sin embargo, no se trata de un requisito que imponga la ley.

En los beneficiarios de esta nueva etapa se destaca la presencia de organizaciones evangélicas, como la Fundación Cristiana Cielos Abiertos de la provincia de Mendoza; la Fundación Manos Misioneras, la Fundación En Victoria y la Asociación Civil Iglesia Evangélica Visión de Campeones, de la provincia de Corrientes; y la Fundación Portal del Norte de la provincia de Chaco. Todas recibieron toneladas de artículos de primera necesidad, como indumentaria y calzado.

También hubo repartos similares para el Club de Leones de Reconquista, en Santa Fe; Cáritas Argentina y Cáritas Argentina, Arquidiocesana de la provincia de Salta; la Organización Santa Fe de Empleos y Servicios (OSFES), de Corrientes; la Fundación Educando por la Igualdad Social, de Córdoba; la Asociación Civil Luchadores Latinos y la Asociación Civil Débora, la Abeja que Trabaja, y la Asociación Bomberos Voluntarios, de Santa Fe; la Asociación Cultural Israelita Scholem Aleijem, de Corrientes; la Fundación Hospitalaria de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan y la Fundación Marista, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Algunas de estas instituciones son prácticamente irrastreables en la web, mientras que otras trabajan en vínculo con el Estado desde hace décadas. Pero el Gobierno, a través de este sistema, no solo reparte productos de primera necesidad. La Academia Control Orientado (ACO) Deportes Asociación Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, recibió 2 tractores, 15 estructuras de mármol y 1475 filtros lineales. En diálogo con Perfil, desde el área contable del club de fútbol explicaron que la donación surgió a pedido de la institución, que se comunicó con la Secretaría General de Presidencia y pidió colaboración. «El predio es muy grande, hay muchos chicos becados y se hizo todo a pulmón», agregaron.

Pero entre las organizaciones, las que más llaman la atención son las que tienen vínculo político con el gobierno. La Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega de la provincia de Corrientes recibió 14 aires acondicionados, 21.801 artículos electrónicos (auriculares, fundas para celulares y tarjetas de memoria) y 31 repuestos aeronáuticos (como adaptadores y tapones).

La cuenta de Instagram de la Inspección General De Personas Jurídicas de Corrientes publicó en junio del 2023 que la fundación había obtenido la personería jurídica y que su Consejo de Administración quedaba conformado por José María Oderda, Cinthia Elizabeth Almirón y Laura Peralta Marcore. La organización fue creada para promover la defensa del medioambiente.

Corrientes

Laura Marcoré es la esposa del diputado de La Libertad Avanza. Según el sitio Política Corrientes, además, la mujer es la apoderada del partido en la provincia. El legislador, consultado por Perfil, aclaró que su esposa renunció al directorio. En junio, el matrimonio recibió en la provincia a Karina Milei y Martín Menem. Fue uno de los viajes que viene realizando la secretaria general de la Presidencia en su intención de conformar el sello nacional.

Por otro lado, la Fundación Misión Libertad, de Posadas, en la provincia de Misiones, recibió 11.392 artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa blanca y accesorios) y de bazar (ollas, pavas y termos), y 940 litros de combustible. Ninfa Alvarenga, una referente libertaria misionera al frente de la organización, contó en Radio 102.3 que la gestión se hizo a través de la Secretaría General de la Presidencia y que la indicación era hacer la distribución en los barrios carenciados. «Yo tengo que elevar ese relevamiento, las zapatillas, para que antes de que se pudran en los galpones llegue a los necesitados. Es un trabajo arduo y hay que ver cómo lo hacemos», fue la declaración que recogió el medio La Voz de Misiones.

Ninfa

Cuando se lanzó la Fundación, en diciembre del 2022, se comunicó que su objetivo era brindar capacitaciones sobre las ideas liberales y libertarias y colaborar en la estrategia de cara a las elecciones del año siguiente. En la actualidad, está al frente de la delegación provincial del PAMI y por estos días su nombre está en el foco de la tormenta: La Voz de Misiones publicó audios de la funcionaria en la que le exige a miembros de su equipo que firmaran sus renuncias anticipadas y les requiere la transferencia mensual de un porcentaje de sus salarios.

Una parte de las donaciones de Karina Milei, por ahora, empiezan a dar de qué hablar.