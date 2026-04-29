Adrián Bellomi anunció que la CGT en Chaco se moviliza por los fallos que perjudican a trabajadores

Resistencia. La central obrera se movilizará mañana. Minimiza las tensiones con otros sindicatos respecto de las formas de protesta.

La Confederación General del Trabajo (CGT) del Chaco se prepara para una jornada de movilización para mañana jueves, en la antesala del Día del Trabajador, con una agenda marcada por reclamos laborales, críticas al Poder Judicial y una conmemoración especial. Así lo confirmó el dirigente Adrián Bellomi al detallar las acciones previstas y el contexto que vive el movimiento obrero.

«Nos encuentran en una situación que nos atraviesa a todos los argentinos, con falta de empleo, mayor precarización y salarios que no dignifican al trabajador», sostuvo Bellomi, al describir el escenario actual.

La concentración está prevista para las 18 en la sede cegetista de calle Güemes, desde donde los trabajadores se movilizarán hasta la Catedral de Resistencia, donde a las 20 se celebrará una misa. «Vamos a marchar también en repudio al accionar de estos jueces que, sin independencia alguna, fallaron en contra de los trabajadores y a favor de la Nación y de los grupos económicos concentrados», afirmó.

Bellomi también hizo referencia a la decisión de la CGT de recusar a magistrados que le devolvieron vigor a la Ley de Reforma Laboral y cuestionó lo que consideró una falta de imparcialidad. «Quedó demostrado que no hay independencia judicial. Inclusive, uno de ellos fue premiado con cinco años más en su cargo al día siguiente», denunció por el caso del camarista que levantó la medida cautelar que imperaba y, poco después, obtuvo el aval del gobierno para continuar en el cargo, porque ya tiene más de 75 años.

En relación con la jornada del 30, Bellomi destacó que la movilización no solo tendrá un carácter de protesta, sino también de convocatoria amplia. «Invitamos a toda la comunidad a acompañar, porque esto no es un reclamo sectorial, es una situación que afecta al conjunto de la sociedad», afirmó.

La jornada tendrá además un componente simbólico y espiritual, al cumplirse hace semanas un año del fallecimiento del papa Francisco. «Lo entendemos como un faro de luz en una situación tan oscura como la que hoy atraviesa la Argentina», expresó el dirigente.

Consultado sobre las diferencias internas dentro del sindicalismo, Bellomi relativizó las tensiones y defendió la estrategia de la central obrera. «La CGT no es un solo gremio. Hay sectores más combativos que otros, y eso no está mal, pero todo debe darse a su debido tiempo», señaló. Y agregó: «Cada paso que ha dado la CGT desde 2023 a la fecha ha dado sus frutos, porque se hace de manera efectiva y con repercusión».

Finalmente, cuestionó con dureza al gobierno nacional. «La insensibilidad que ha planteado el gobierno ya quedó demostrada. No les interesa el pueblo ni los trabajadores ni la Argentina», concluyó.

En ese contexto, Bellomi advirtió además sobre el impacto de las políticas económicas en los sectores más vulnerables, en particular jubilados y trabajadores informales. «Hoy vemos cómo se reprime a jubilados o a cualquier manifestación popular. Eso habla de un modelo que prioriza el ajuste por sobre el bienestar de la gente», señaló.

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