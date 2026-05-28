Aida Ayala relativiza una de sus condenas, chapea con su absolución, y ya habla en clave electoral

Resistencia. La dirigente aparece en algunos medios hablando de la realidad de la capital chaqueña. Si bien expone el resultado favorable como fue su absolución en la causa por los subsidios destinados al municipio de Quitilipi, está condenada en otra causa actualmente apelada.

Según lo manifiesta ella misma, en notas concretadas en medios resistencianos, son los vecinos quienes le piden que vuelva a competir electoralmente tras la confirmación de su absolución judicial. Hay una clara estrategia buscando imponer una absolución mientras aún, de momento, tiene otra condena que fue apelada, sin embargo Ayala aclara que una eventual candidatura dependerá de las definiciones partidarias dentro de la Unión Cívica Radical y del oficialismo provincial.

“La gente me para y me dice por favor vuelva. Van a mi casa y bueno, hay que replantearse”, afirmó en declaraciones a Radio Libertad.

Ayala habló de la situación actual de Resistencia y dejó críticas a la gestión municipal, especialmente por problemas vinculados a cloacas y desagües pluviales. “Extraño lo que era Resistencia antes”, dijo.

“Resistencia es mi lugar en el mundo”, sostuvo; y agregó: “Voy a estar siempre acá, ayudando desde el lugar que me toque”, sostuvo evitando hablar puntualmente de una postulación en 2027.

Medios como los que le realizan las entrevistas aseguran que tras el cierre de una larga batalla judicial, volvió a quedar habilitada políticamente y empezó a hablar nuevamente en tono electoral. Sin embargo hay que decir que esta situación es relativa porque Ayala está condenada en Causa Lavado II” / PIMP S.A. (a 3 años de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas y multa) pero la sentencia fue apelada. En materia penal, mientras no quede firme tras revisión de instancias superiores, su situación definitiva no está cerrada. La clave política/electoral depende de si esa inhabilitación quedó firme o no.

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