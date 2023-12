Alberto Fernández apuntó contra CFK: «No me gusta la política que hace»

Sostuvo, en ese sentido, que la relación no volvió a recomponerse, pero consideró que «eso no es importante».

Al ser consultado sobre si se sintió acompañado por Cristina Kirchner en estos cuatro años, el jefe de Estado respondió: «No, sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa , y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no, que se yo… Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta».