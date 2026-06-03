3 junio, 2026

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Alumnos saenzpeñenses avanzan en certamen de robótica

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Sáenz Peña. Alumnos de informática del Colegio EES NRO 59 participaron en un concurso de robótica a nivel nacional e internacional y quedaron dentro de los 50 mejores. Xiomara Olivera, profesora a cargo del proyecto de Robótica, contó la experiencia.

En la nota profesora a cargo del proyecto de Robótica Xiomara Olivera, junto a los alumnos, hablaron de la experiencia y se mostraron ilusionados con seguir avanzando en las instancias que se avecinan, destacando la importancia de la participación de los alumnos y mencionando cuáles son las ideas para los nuevos proyectos.

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