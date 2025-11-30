Ante el Consejo de Seguridad Interior Matkovich volvió a advertir sobre el Narcotráfico en la frontera Norte del país

Resistencia. Tras la reunión el funcionario del Gobierno de Chaco planteó la necesidad de reforzar la protección de las fronteras interiores y fluviales.

«Fui uno de los que remarcó que nuestra frontera cercana sigue necesitando una mirada especial. Durante años se concentró la atención en Salta, Jujuy o Misiones, pero quedaba una franja amplia en Corrientes y Chaco sin el resguardo necesario», expresó.

Matkovich aseguró que ese planteo fue atendido por la cartera nacional y valoró el Plan Paraná, presentado recientemente en Isla del Cerrito. «Vieron la cantidad de secuestros que lograron fuerzas federales y provinciales. Para nuestra zona, ha sido uno de los principales aciertos de este tiempo», destacó.

Matkovich advirtió que la región norte sigue siendo altamente vulnerable en materia aérea. «Tenemos que ser sinceros: nuestra frontera norte, en el espacio aéreo, es todavía un colador», afirmó. Informó que los vuelos irregulares ahora se trasladan hacia Corrientes y Entre Ríos y recordó recientes casos de avionetas siniestradas con cargamentos de droga.

«Nos quedamos sin recursos aéreos cuando salieron de circulación los A-4. Esperamos que la llegada de los F-16 permita controlar mejor los vuelos TAI y marcar coordenadas para que actúen las fuerzas terrestres», explicó.

El funcionario sostuvo la necesidad de avanzar en una legislación específica para neutralizar aeronaves ilegales. «Por supuesto que debe haber ley de derribo. Ustedes no se imaginan el daño y la destrucción masiva que genera la droga en nuestras calles. Debemos usar todos los recursos del Estado para proteger la soberanía», afirmó.

Para Matkovich, el desafío es claro: «La frontera no puede ser un lugar donde entre cualquiera, ni por tierra ni por aire. Si queremos ser un país serio, debemos garantizar estándares de seguridad como los del hemisferio norte», concluyó.

