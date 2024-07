Argentina jugará contra Francia en los cuartos de los Juegos Olímpicos

Francia. La Selección Sub 23 volverá a salir a la cancha el próximo viernes 2 de agosto a las 16:00 (hora de Argentina).

Como si la Copa del Mundo de Qatar no hubiese calado hondo en el dolor. Como si los chiflidos a Lionel Messi en el Parque de los Príncipes no hubiesen sido ruidosos. Como si el famoso video de Enzo Fernández no hubiese generado tanto escándalo entre los jugadores franceses del Chelsea. Como si no hubiesen abucheado el himno argentino en Saint-Étienne hasta el punto de que los futbolistas no lo pudieron escuchar. Como si el Stade de France no hubiese recibido a Los Pumas 7″s con suficiente hostilidad. Como si todo el morbo de estos meses no hubiese suficiente, ¡habrá un Argentina-Francia en el fútbol de los Juegos Olímpicos!

En Lyon, Argentina no se floreó ante Ucrania. La fórmula que le había dado resultado a Javier Mascherano ante Irak no fue suficiente para inclinar rotundamente la balanza en el cierre del Grupo B. A la Selección le costó… La tenencia no le dio resultado, no generó tantas oportunidades, fue perdiendo la paciencia, se fue quedando sin nafta sobre el final y hasta sufrió en varios lapsos del partido. Sin embargo, contó con dos cartas ganadoras dentro de su baraja: Thiago Almada y Claudio Echeverri. Ambos enganches, de jerarquía indiscutida, aparecieron en momentos clave para firmar el 2-0 que puso a la Albiceleste entre los ocho mejores de París 2024.

Como en su único penal con el Barcelona, Mascherano decidió patear fuerte al medio. En Lyon, el Jefecito salió con la combinación de jugadores que había hecho una presentación formidable en la segunda fecha. El 4-4-2 que paró en Lyon fue bastante mentiroso. Un punto de partida para que los futbolistas se muevan en el terreno y terminen conformando un 3-2-4-1, con Julio Soler y Giuliano Simeone generando amplitud, mientras que Thiago Almada y Julián Álvarez buscaban espacios por detrás de la línea de volantes del rival.

Del otro lado, Argentina encontró un equipo que conocía perfectamente su condición de inferioridad. Ruslan Rotan decidió que Ucrania se pare en un claro 4-4-2 asentado en la mitad del campo, con las líneas bien juntas y achicando hacia adelante, con una hectárea entre el arquero y sus defensores. A partir de allí se puede entender la entrada de Giuliano, quien fue una amenaza permanente al picar a la espalda de su lateral.