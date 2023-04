Aseguran que la gestión de Juanchy García tiene un 79,2% de aceptación popular

Machagai. Si bien el sondeo realizado no cuenta con método científico quien la realizó asegura que fueron consultadas mil personas. Con estos números el actual intendente, presidente del Foro de Jefes Comunales del PJ y Vicepresidente de la Federación Argentina, se encamina a un nuevo mandato sin sobresaltos electorales.

La firma que realiza el muestreo sólo tiene vida en la virtualidad, en un perfil de Facebook y un Blog. Si bien en alguna publicación indica que utilizaron «cruces de variables en el análisis de las encuestas» la firma denominada Encuestadora Privada no especifica existencia de método científico alguno, y aclaran que se usaron «dispositivos tecnológicos y la virtualidad», es decir que para hacer las consultas se usaron formularios de preguntas por redes sociales y «algunos llamados telefónicos».

Un dato interesante de este muestreo es cuando se cita el «nivel de aceptación» ítems que no posee porcentajes sólo gráficos marco de medición. En este el jefe comunal aventaja a todos, y es seguido por el edil Wladimir Miranda que es precandidato del Gustavismo junto a su padre Walter (una empresa familiar que disputa el espacio a «los Gómez-Vargas», otra empresa familiar en lo político). También se mencionan a otros dos ediles, el caso de Orlando Dinuvila y Juanchulo Retamozo, uno radical y otro justicialista (ahora Gustavista) quienes ataron la actividad legislativa a la denuncia permanente y sistemática. Finalmente, menciona, siempre sin porcentajes de aceptación, a algunos militantes del radicalismo como si se buscara imponer nombres en la opinión pública.

En relación al actual intendente Juan Manuel García, se cita la imagen de la gestión. 51,2% positiva, 28% regular, y 20,7% negativa. De esos números se desprende que Juanchy García tiene hoy en día un 79,2% de aceptación popular a través de las acciones gubernamentales que se han llevado adelante, y que están marcadas por una implosión en obras que van más allá de la infraestructura social básica.

Además de la pavimentación de calles que permiten completar el casco céntrico, se han pavimentado calles que son accesos a distintos barrios y en esto se destaca la histórica demanda de unir al centro con el Pueblo Viejo, obra que finalmente se concretó.

Se suma un importante programa de enripiado de calles, obra que no sólo tiene que ver con el recupero del ripio existente sino también de nuevo, y conexiones entre arterias pavimentadas mejorando así la transitabilidad de los vecinos.

La gestión ha recuperado viviendas que estaban paralizadas y actualmente ejecuta un plan de viviendas para dar respuesta, en parte, a la demanda habitacional de muchas familias.

Pero las obras también son acompañadas de acciones de carácter sociocultural como la recolección de residuos de manera diferencial que juntamente con la Planta de Tratamiento es un paso fundamental para el nuevo paradigma sobre medio ambiente.

Intervenciones en edificios educativos, obras para ExCombatientes, Cuartel de Bomberos, edificios nuevos para instituciones educativas, las avenidas finalmente todas pavimentadas, programa de pavimentación de calles de manera permanente, infraestructura deportiva y de esparcimiento mediante espacios públicos, plazas y acompañamiento a clubes, construcción de veredas, inversión en parque automotor, fuerte compromiso y acompañamiento en el desarrollo social y emprendedurismo, son parte de un abanico importante de acciones.

El Peronismo tiene varias ofertas para este año electoral, de hecho el CER de Gustavo Martínez tendrá internas. El Radicalismo sigue sumido en una fuerte crisis de representatividad con dirigentes que sólo tienen el respaldo de seguidores que hacen de las redes sociales una cantera de denuncias (escraches) que nunca llegan a la Justicia.

García, como todo político puede tener puntos grises, o no. Pero ciertamente se ocupó de sostener y llevar adelante el compromiso expresado cuando hace algunos años atrás fue candidato a presidente de Concejo y no pudo llegar al cargo. Hoy es intendente y buscará un nuevo mandato sabiendo que el vecino de Machagai, el que vive en plena calle Suligoy (la que nunca duerme), o quien vive en la Quinta 5, o la Quinta 47, o en la extensa Reserva 3, es quien debe aprobar lo hecho hasta ahora, y quien todos los días no sólo lo mide por el servicio de recolección de residuos o riego de calles sino fundamentalmente por gestionar.