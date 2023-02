Aumento de energía y agua turbia: aparecen críticas por el silencio de Cámara de Comercio

Sáenz Peña. Algunos comerciantes expresan su malestar ante la pasividad de quienes deben representarlos, y el enojo crece. Las autoridades de la entidad gremial asegura que se expresaron, pero desde el comercio, algunas voces, se quejan y piden que la comisión «haga algo».

Según mencionó en una publicación ChM, un medio radial quiso contactar al presidente Rodolfo Chebuhar pero este se excusó al decir que tenía complicaciones y no podía participar de la consulta. Según el medio previamente se le hizo conocer el temario a tratar. Ante esto, otro de los consultados fue el secretario Martin Sobol, pero este también se excusó anteponiendo un problema personal y señalando que la Cámara está de receso por tanto la mayoría no está, en definitiva no hay nadie para saber qué opina formalmente quien debe representar al comerciante asfixiado por las impagables facturas de energía, y la turbiedad del agua que entrega Sameep desde hace mes y medio.

Desde el rubro pilchería una voz que se escuchó, en una nota de opinión, fue la de Jorge Moreira, quien además es un militante del Peronismo. «No puedo entender como las Cámaras de Comercio, por lo menos de nuestra ciudad, estén en silencio», expresó, al tiempo que se preguntó «así representan a los comerciantes, o ustedes también están dentro del 3% del que hablé antes?», haciendo referencia a que el 97% de la ciudadanía sufre esta situación mientras un 3% (políticos, dirigentes, gremialistas, etc) pareciera ser no sentirse incómodo con lo que pasa.

Chebuhar y Sobol en estos días participaron del lanzamiento de una expo muestra que se realizará en abril (oportunidad en que estuvo el ministro Pérez Pons, pero al parecer no se trataron estos temas), y en ese marcó un medio provincial preguntó al presidente por la situación del agua: «estamos como el resto de la sociedad esperando respuestas», respondió, señaló creer que «moralmente no pueden cobrar un servicio del cual no están dando correctamente».

Escuetamente dijo que hay comercios que están trayendo agua de otras localidades o se recurren a cuestiones químicas para bajar la turbiedad y esto genera altos costos. Pero no aportó más nada.

¿Cuántos comercios tiene hoy en día la Ciudad Termal y cuántos de éstos están adheridos a Cámara de Comercio? La baja adhesión o poca participación tendrá que ver con el malhumor existente con las autoridades por la falta de representatividad? ¿Cuántas reuniones se han realizado al respecto de estos temas, con los socios, y cuántas con el resto de los comerciantes?

La turbiedad del agua data aproximadamente del pasado 20 de diciembre cuando la empresa del Estado chaqueño en un comunicado aseguró que el agua turbia «es potable», que se controlaba diariamente mediante análisis, y que en 10 días se normalizaría. La situación no cambió y se cobró el desplazamiento del ex presidente D’Alesandro.

El malestar y la desconfianza de los usuario de la red de agua potable siguió acrecentándose, y aún hoy crece día a día, sumándose el agua servida de desechos cloacales que ha inundado las calles de la ciudad.

En cuando a las facturas de energía algunos comerciantes dentro de las 4 avenidas que pagaban 14 mil pesos (última boleta) ahora tendrán que afrontar la impensable suma de 43 mil pesos. Sin embargo, la entidad que debería levantar la mano y la voz, pedir reuniones con el Estado y la empresa prestataria, al igual que la federación Económica del Chaco que en Sáenz Peña tiene ilustres integrantes, nada han expresado por el momento.