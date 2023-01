Bacileff Ivanoff, su ideología justicialista, la anarquía provincial, los planes sociales y sus críticas a Capitanich

Resistencia. Dirante una entrevista para un medio gráfico Juan Carlos Bacileff Ivanoff dio su visión de la política y las cuestiones por corregir. «Cuando me fui del gobierno había 30 movimientos sociales y hoy son más de 400», alerta. Resalta la falta de orden y subraya que Resistencia «es una anarquía».

«Pasaron ocho años y la gente me sigue recordando», señala Juan Carlos Bacileff Ivanoff como muestra de confianza para lo que se viene. En las elecciones de este año volvería a competir por la gobernación y sus expectativas no tienen techo. Es cierto que ese respaldo que ostenta en el electorado no es por ese papel decorativo que suelen tener quienes secundan a los titulares del Ejecutivo, sino justamente por su interinato al frente de la Provincia y su posicionamiento firme a la hora de gestionar.

En el diálogo explica las razones que lo llevaron a alejarse del justicialismo, desde lo institucional pero no desde lo ideológico, y señaló que la judicialización del partido en 2019 por la renovación llevó a que ninguna fuerza pueda presentarse con ese sello, en los comicios en los que debutó el Frente Integrador como espacio propio.

Una de las cuestiones que más se le reconocen es su posición innegociable a la hora de actuar ante interrupciones de tránsito, que es la de reconocer la comisión de un delito que debe sancionarse y a la vez garantizar la libre circulación.

«Resistencia es una anarquía, hace falta orden», indica por las diarias postales del microcentro capitalino, ciudad en la que nunca se sabe dónde uno se topará con un piquete.

«Hay que recuperar la cultura del trabajo, los planes sociales nacieron como una cuestión coyuntural y hoy son instrumento del clientelismo. Esto empezó en 2007. Muchos de los que se jactan de peronistas lo que hacen es contribuir al pobrismo», considera.

POLÍTICA NACIONAL

Entre las cuestiones por mejorar que observa a nivel estructural, Bacileff sostiene que debe reverse la modificación constitucional del 94 que acortó el período presidencial y habilitó la reelección.

«Debe ser un solo mandato de seis años, si no pasa que llegan al poder y a los dos años empiezan a pensar en la próxima elección y se olvidan de la gente», considera.

El Pacto de Olivos hizo mucho daño, se debe volver a un único mandato de seis

años. Hoy a los dos años los que ocupan

cargos ya piensan en los próximos comicios y su reelección.

En esa línea señala que, desde entonces a esta parte, quienes llegaron a la primera magistratura lo hicieron a través de coaliciones que en la práctica en la mayoría de los casos no obtuvo los resultados deseados a la hora de la gestión, ejemplos sobran, como la alianza entre el radicalismo y el Frepaso, la del macrismo con la UCR, y la de Cristina Kirchner con el centenario partido con Julio Cobos como vicepresidente.

«En Argentina hay un sistema presidencialista muy fuerte», comenta como explicación a que la concentración de poder no colabora en el proceso de gestión. Finalmente, criticó a la oposición por su negativa a sesionar debido a su posición contraria al proyecto sobre el juicio a la Corte Suprema.

«Tienen en cuenta este, pero nadie dice que hay veinte iniciativas de juicio político, una de ellas impulsada por Carrió contra Lorenzetti», concreta.

«En el gobierno no falla el equipo, sino su conductor»

Bacileff Ivanoff reconoce en el actual gobernador Jorge Capitanich, a quien secundó durante dos períodos, su contracción al trabajo y compromiso; pero entiende que esas condiciones no representan un éxito en la gestión.

«En el gobierno no falla el equipo, sino su conductor», establece a quien endilga una serie de contradicciones y el rechazo a posicionamientos en cuanto a nombre. Como ejemplos, indica que ciertos nombres de los que Bacileff prescindió cuando estuvo al frente del Ejecutivo, muchos de los cuales enfrentaron juicios de cuentas millonarios de parte de organismos de contralor y que el actual jefe del Ejecutivo reconoció que no estuvieron a la altura, hoy vuelven a ostentar cargos de importancia.

«Acá hay que recuperar la cultura del trabajo, industrializar la materia prima. Si en el interior hay soja, hagamos pequeñas fábricas de aceite; en vez de exportar todo el trigo, hagamos fábricas de harina», dijo.

La oposición dice que no dará quórum

para el juicio contra la Corte, pero se

olvida que hay veinte proyectos iguales y uno impulsado por Carrió

También se refirió al sistema educativo y la necesidad de avanzar en lo que considera cambios de fondo, al considerar que los conceptos que se imparten hoy no alcanzan a cubrir lo que se precisa en la adultez para una formación básica.

Finalmente, instó a terminar con la tercerización de los recursos del Estado en lo que son planes sociales o bien cualquier otra materia, porque en la mayoría de los casos este escenario viene atado a la ausencia de controles de lo que proviene del erario público, perjudicando a la ciudadanía.

