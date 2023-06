Bruno Cipolini analizó las PASO, un plebiscito de su gestión donde resultó el más votado

Sáenz Peña. Cipolini se impuso con 17.366 votos contra 3.827 de su contrincante Jorge Gómez. Pero incluso, se posó por encima de la sumatoria de votos que cosechó el Frente Chaqueño, 11.466 entre todas sus listas, y además hasta cosechó más votos que el gobernador que obtuvo 11.964 sufragios.

“Hemos tenido un respaldo muy interesante en nuestra ciudad. Por supuesto, con mayor contundencia en las boletas locales, pero con resultados muy importantes también en lo provincial de la boleta”, dijo y agradeció el respaldo y el reconocimiento “a una gestión que viene conduciendo hace mucho tiempo el municipio”.

Se refirió a las elecciones Primarias como “un buen reflejo del resultado final”.

Reconoció que la participación no fue la habitual debido al fin de semana largo y a la celebración del Día del Padre, asimilando que, si bien el triunfo fue contundente, no se fue con los números previstos. “Un conjunto de factores que interactuaron para arrojar este escenario, con una participación no tan importante. Pero hemos superado el 50% de la participación, a nivel provincial números que si bien no fueron como en otros momentos subieron hacia el área metropolitana”, señalo y marcó, como otro factor de incidencia, el caso Cecilia, “que ha conmocionado y ha tenido un rol muy importante en la opinión pública en las últimas semanas”.

Habló de un escenario “complejo, como para analizarlo”, y remarcó la importancia de “manifestar a los vecinos la necesidad de la participación”. “Podemos estar de acuerdo o no con los gobiernos que tenemos, los postulantes, pero el sistema es el mejor que existe, el mejor que tenemos. Tenemos que custodiarlo entre todos y no emitiendo una opinión, lo que hacemos es permitir que otros lo hagan por nosotros y en ese sentido creo que tenemos que generar una gran reflexión comunitaria y entender que la participación es muy importante para respaldar, para quejarnos, para cambiar. Esa sería también una conclusión que nos deja la jornada”, sostuvo.

“Ahora, a pasar en limpio los distintos resultados. Y aquellos que tuvieron la posibilidad de ser la lista más votada, tendrán la responsabilidad de conducir, un armado lo más amplio y transversal posible. Y aquellos que no hemos resultado en la lista más votada a nivel provincial, estaremos seguramente acompañando en el marco de esa convocatoria”, aseguró.

De cara a las elecciones generales del 17 de septiembre, señaló que, “en principio, he manifestado mi elección favorable a las Primarias. He sido un defensor de las Primarias y, por supuesto, es mi responsabilidad estar, garantizar el acompañamiento a aquellos que resultan la fuerza más votada, como lo espero en mi localidad de aquellos que no han resultado los más votados”, acentuó.

En el mismo sentido, recalcó que la responsabilidad de quienes ganaron “es una convocatoria amplia, plural, inclusiva realmente. En ese marco de responsabilidades de quienes tienen que conducir, por supuesto que estamos a la expectativa de todo eso, de acompañar”.

“Me parece que han sido unas Primarias bastante respetuosas, no del todo por supuesto. Y ahora, quedará por delante la construcción de una alternativa real para los vecinos de la provincia de cara al mes de septiembre”, agregó