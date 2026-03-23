Buena respuesta del sistema de bombeo de la ciudad tras precipitaciones

Sáenz Peña. Pablo Álvarez destacó el trabajo de todo el personal de Servicios Públicos, mencionando que el compromiso de los trabajadores sostiene el sistema siempre operativo, y resaltó la fuerte inversión económica decidida por el intendente Cipolini.

El promedio de lluvia alcanzó los 100 milímetros en las últimas horas y dejó demostrado una vez más que el sistema de bombeo, que funcionó con normalidad en distintos puntos estratégicos, ha sido una buena ejecución realizada por la gestión de Bruno Cipolini.

En ese sentido, Pablo Álvarez, al frente de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que todas las estaciones de bombeo estuvieron operativas, trabajando de acuerdo al caudal de agua acumulado en cada sector.

«Pusimos en funcionamiento las bombas del cuenco de calles 33 y 95, así como las cuatro bombas del cuenco de calle 68. También se encuentra operativa una bomba en el sector de Tiro Federal, mientras que en la represa del barrio La Salada se puso en marcha el sistema de bombeo. Asimismo, en el Parque Temático se encuentra trabajando una bomba para el drenaje del agua acumulada», indicó al ser consultado.

Además informó que «para reforzar el trabajo, junto a personal del área, se avanzó con la colocación de bombas portátiles en sectores puntuales de la ciudad, como el barrio 713 Viviendas, y de esta manera potenciamos el escurrimiento del agua en esas zonas».

Ante el alerta meteorológico vigente, Álvarez dijo que se realizaron tareas preventivas previas a las lluvias, como el vaciamiento de los reservorios de la ciudad, lo que permitió recibir las precipitaciones con el sistema preparado y en condiciones de respuesta. «El mantenimiento del sistema es una constante, no sólo la baja de reservorios, sino la limpieza de canales mediante desmalezamiento y el destaponamiento de algunas alcantarillas por el tema de plásticos y otros elementos que vecinos desaprensivos arrojan», dijo el funcionario.

Pablo Álvarez remarcó que el sistema de bombeo continuará operativo y en monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, garantizando el normal escurrimiento del agua y la asistencia en los sectores que lo requieran.

«Desde hace muchos años hemos venido tomando previsiones y hay que rescatar la decisión política y la fuerte inversión económica llevada adelante por el intendente Bruno Cipolini en una materia que, muchas veces no se la aprecia, pero los días de lluvia muestra sus resultados», dijo.

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